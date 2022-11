Comme attendu, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Amine Harit (25 ans, 10 matchs en L1 cette saison), sorti sur une civière contre l'AS Monaco (3-2) dimanche en Ligue 1, souffre d'une sérieuse blessure au genou gauche.

Dans un communiqué officiel ce lundi, le club phocéen a officialisé ‘’une entorse des ligaments croisés’’ pour l'international marocain, bien évidemment forfait pour la Coupe du monde 2022. Un coup dur pour les Lions de l'Atlas, mais aussi pour l'OM, qui risque de devoir se passer de l'ancien Nantais pour l'intégralité de cet exercice 2022-2023.

‘’Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains’’, peut-on lire.