L’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), en tant qu’organisation qui se bat au quotidien pour la sécurité et la protection des consommateurs, s’inquiète et regrette l’augmentation continue des prix des matériaux de construction. A travers une note parvenue à notre rédaction hier, elle a manifesté toute sa désolation face à cette incompréhensible augmentation vertigineuse desdits prix. Cette dernière, renseigne la même source, est d’autant plus insensée et incompréhensible que les autorités n’ont jamais cessé de manifester leur volonté de baisser le coût du loyer.

‘’Nous rappelons que le 9 janvier 2014, le président Macky Sall avait signé le décret 2014-09 du projet de loi portant baisse des loyers n’ayant pas été calculé suivant la base de surface corrigée. Une loi qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 15 janvier 2014 et qui stipule en son article premier que les loyers inférieurs à 150 000 F baissent de 29 %, alors que ceux compris entre 150 000 et 500 000 baissent de 14 %. La tonne de ciment qui valait environ 56 000 F CFA revient aujourd’hui à 68 000 F CFA au consommateur, soit une hausse de plus de 20 % et le fer qui coûtait 42 000, est vendu aujourd’hui à 62 000 F CFA, soit une hausse de 47,6 %’’, lit-on dans la note.

...Toujours d’après le communiqué, ‘’aujourd’hui, c’est tous les matériaux de construction qui ont connu une nette augmentation occasionnant dans la foulée une augmentation des prix du loyer malgré les dispositions de la loi’’. L’UNCS trouve que c’est à la fois ‘’incohérent’’ et ‘’inadmissible’’ qu’au même moment que l’Etat leur manifeste sa volonté de baisser les loyers, on assiste à une telle hausse des prix des matériaux de construction. Avec la présence de trois cimenteries dans le pays, poursuit le document, elle trouve ‘’incompréhensible’’ cette ‘’forte’’ hausse du ciment avec des prix qui ne répondent pas à la concurrence. Les consommateurs nourrissent le sentiment que l’Etat s’oppose inconsciemment à tout changement de statut social de la classe moyenne, remettant ainsi en cause la politique du gouvernement de l’accès au logement pour tous. Elle a lancé un appel au gouvernement à travers le ministère du Commerce et des PME à agir pour rassurer les Sénégalais, mais aussi au président de la République à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour soulager les consommateurs dans leur volonté d’accéder à un logement décent.