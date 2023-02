Le vice-président de l’Union départementale des mutuelles de santé de Matam (Nord), Oumar Bocoum, s'est élevé mardi contre la décision de l’Agence de la Couverture maladie universelle (CMU) d’arrêter de verser les cotisations des bénéficiaires des régimes contributifs et non contributifs.

‘’Nous dénonçons cette décision de l’Agence de la Couverture maladie universelle de ne plus payer une partie des cotisations, à savoir le régime contributif de 3 500 F et le régime non contributif qui concerne les personnes choisies par l’État à raison de 10 500 F par famille’’, a notamment dit M. Bocoum au cours d'une conférence de presse. Il a souligné que suite à cette décision, les mutualistes ont arrêté les prestations pour trois jours, à compter de ce lundi.

Cette note de la CMU, a-t-il ajouté, va empêcher les populations d’accéder aux soins à travers les mutuelles qui contractualisent avec les prestataires tels que La Poste, les centres de santé, les cases de santé et les hôpitaux. ‘’Si de notre côté nous ne sommes pas solvables pour payer, nous ne pourrons pas envoyer les populations se faire soigner.

De plus, les mutuelles comptent sur des subventions pour payer des dettes contractées au niveau des prestataires et accompagner les bénéficiaires’’, a expliqué M. Bocoum. Dans la région de Matam, quelque 117 336 personnes bénéficient de la Couverture maladie universelle, a-t-il rappelé, précisant qu'elles sont toutes issues de trois catégories : le classique, les bénéficiaires de la Bourse de sécurité familiale (BSF) et les personnes handicapées.