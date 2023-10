C’est dans la grande salle du centre culturel régional de Matam que la coalition BBY, sous la houlette de son délégué régional, le ministre Mamadou Talla, a officiellement lancé ses opérations de collecte de parrainages. Une cérémonie aux allures de rentrée politique pour l’aile du député-maire des Agnam, Farba Ngom, qui a voulu mobiliser l’écrasante majorité des responsables politiques de la région pour officiellement lancer la collecte des parrainages pour leur candidat Amadou Ba. Des leaders ont boycotté la rencontre qu’ils qualifient de fiasco.

‘’Nous les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar et des partis alliés de la majorité présidentielle de la région de Matam, manifestons toute notre satisfaction et celle des populations pour les grandes réalisations que Son Excellence le président de la République Macky Sall a réalisées dans la région de Matam, réparant ainsi plus de 40 ans d’injustice et d’iniquité sociale. En portant son choix pour la poursuite de son œuvre de construction nationale sur Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, l’espoir est renouvelé pour un Sénégal prospère.

Amadou Ba, dont le profil, le parcours et la compétence répondent parfaitement à tous les critères d’évaluation établis par les leaders. Nous, responsables politiques de la coalition BBY et de la majorité présidentielle de la région de Matam, validons et partageons ce choix pertinent et cohérent qui suscite l’espoir de la jeunesse, l’espoir des femmes, l’espoir de la diaspora et l’espoir du peuple sénégalais. Monsieur le Président de la République, vous pouvez être rassuré, Matam reste et demeure incontestablement votre titre foncier politique. Avec cette grande mobilisation des responsables politiques de la région et cette union sacrée symbolisée par leur engagement, le candidat Amadou Ba est certain d’une victoire dès le premier tour’’, a déclaré le maire de la commune de Ourossogui, le ministre Me Moussa Bocar Thiam, chargé de lire le mémorandum.

Cette déclaration commune semble dire, in fine, que les principaux leaders du BBY de la région sont tous derrière le délégué régional Mamadou Talla, et Farba Ngom. Il y avait, entre autres pontes, le maire de Nabadji Civol, Abdoulaye Saly Sall, le président du Conseil départemental de Matam Amadou Djibril Diallo, de Kanel, Abdoulaye Hanne et de Ranérou, Amadou Dawa Diallo, le directeur de l’Agence de presse sénégalaise Thierno Amadou Sy pour exprimer leur volonté d’obtenir les 44 mille signatures minimums requises à l’échelle régionale.

Toutefois, pour ces échéances, le délégué régional assure qu’il n’y aura pas d’ingérence. ‘’J’insiste particulièrement sur l’implication de tous les acteurs. Nous voulons que chacun de nous, qu’il soit député, directeur général ou ministre, parraine dans sa commune, que chacun retourne dans sa commune pour faire les parrainages. Ainsi, de façon pratique, nous avons besoin globalement de 44 230 électeurs parrains au minimum et au maximum 58 900’’, a fait savoir Mamadou Talla.

La confiance est donc de mise auprès des responsables la coalition BBY qui ont répondu présent.

Dissidence

Toutefois, les autres leaders de la coalition présidentielle, qui ont boycotté la rencontre, parlent d’un véritable fiasco.

En effet, certaines absences ont véritablement intrigué les militants qui avaient l’habitude de les retrouver aux côtés de celui qui officie comme le coordinateur départemental du BBY de Matam, Farba Ngom. Il s’agit du maire de la commune de Matam Mamadou Mory Diaw, du député-maire de Bokidiawé Khalilou Wagué et de l’ancien maire de Thilogne Sidy Kawory Dia.

À ces absences sont venus s’ajouter les éternels ‘’rebelles’’, notamment le questeur Daouda Dia, l’ex-garde des Sceaux Me Malick Sall, le président du Conseil d’administration d’Olac Souleymane Barka Ba, le maire de Thilogne Mamadou Élimane Kane et le maire de Ogo Abou Diallo Balel.

Selon le maire de Thilogne Mamadou Élimane Kane, qui est le beau-frère du candidat du Benno Bokk Yaakaar, le maire de Nabadji Civol et le président du Conseil départemental de Ranérou s’étaient engagés à boycotter la rencontre conviée par le délégué régional. ‘’Cette rencontre est un échec total. Vous imaginez une rencontre d’une telle envergure se tenir à Matam sans la présence du maire de la capitale régionale ? C’est un fiasco. Nous avons tenu une rencontre avec le maire de Bokidiawé, Khalilou Wagué, qui est désormais avec nous. Abdoulaye Sally, lui, nous a trahis, car il nous avait promis qu’il ne prendrait pas part à cette cérémonie. Mais j’avais douté de son engagement. C’est pourquoi je n’étais pas surpris de le voir sur les images de la cérémonie. Même Amadou Dawa Diallo avait pris l’engagement de ne pas assister au lancement, pour finalement se présenter aux côtés de Mamadou Talla’’, s’emporte le premier magistrat de la ville de Thilogne.

‘’Je n’ai de compte à rendre à personne. Je n’ai pris aucun engagement avec personne’’

Le président du département de Ranérou a bien pris part à la cérémonie présidée par le délégué régional du BBY et il a pris parole. Pour lui, il n’a jamais été question de ne pas assister à cette rencontre en l’honneur du candidat qu’il soutient. ‘’Je n’ai jamais pris l’engagement de boycotter cette cérémonie. Ces gens-là qui parlent sont en train de mener des querelles de positionnement, tandis que moi, je me bats pour la reconnaissance du département de Ranérou. Je ne suis pas derrière Farba Ngom. Je suis allé répondre, parce que mon candidat Amadou Ba a choisi Mamadou Talla pour coordonner les parrainages dans la région. Je suis formel, je n’ai jamais promis que je ne prendrais pas part à cette cérémonie’’, explique Amadou Dawa Diallo.

Le maire de Nabadji Civol s’est aussi inscrit en faux par rapport aux propos tenus par Mamadou Élimane Kane. ‘’Je mets au défi quiconque qui pourrait me montrer un engagement que j’aurais pris de ne pas me présenter au lancement de la campagne de parrainage. Je suis membre du Secrétariat exécutif de l’APR. Donc, je ne serai pas en phase avec moi-même, si je ne soutiens pas le candidat choisi par Macky Sall. Il n’y a jamais eu de rencontres avec les personnes que vous venez de citer (NDLR : Me Malick Sall, Mamadou Élimane Kane, Khalilou Wagué, Daouda Dia). La seule personne que j’ai rencontrée, c’est Farba Ngom’’, précise le maire de la plus vaste commune du département de Matam.

