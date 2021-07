Hier, les postiers de Mbour ont battu le macadam, à l’instar des camarades d’autres régions, pour dénoncer ce qu’ils appellent la mal gouvernance de leur entreprise. A cette occasion, ils ont tiré la sonnette d’alarme sur l’absence de liquidité et les risques d’une déflation de 2 000 agents.

Bravant le soleil ardent et scandant en chœur des slogans de protestation contre la gestion de leur boite, les agents de La Poste de Mbour ont marché le long de la route nationale pour exprimer leur ras-le-bol d’une situation difficile vécue dans leur lieu de travail. ‘’Nous sommes aujourd'hui dans la rue pour dénoncer la mal gouvernance qu'on nous fait subir dans l'entreprise. En plus de cela, nous notons que l'entreprise est actuellement dans une situation de crise extraordinaire. C'est une situation très difficile, au point qu'on peine même à payer les salaires. Pour payer les salaires des agents, la direction est obligée d'user de tous les moyens possibles pour y arriver à temps. Or, nous savons tous que cette situation ne peut pas continuer’’, déclare Mme Ciss Thioro Fall.

Elle ajoute que cette marche est organisée à l’échelle nationale. C’est ‘’une manifestation qui entre dans le cadre d'un programme national. Aujourd'hui, toutes les 14 régions font cette manifestation et spécialement à Mbour qui est considérée comme une union régionale au niveau du syndicat. A cet instant précis, tous les postiers du Sénégal et leurs familles sont en train de marcher pour soutenir l'entreprise et la faire sortir de la situation où elle se trouve’’.

Ainsi, les manifestants ont mis en garde les autorités contre une éventuelle réduction du personnel qui commence à étreindre les cœurs. La secrétaire générale adjointe du Syndicat national des travailleurs des Postes et télécommunications (SNTPT) d’ajouter : ‘’L'autre donnée est que nous avons eu échos d'une déflation qui se prépare au sein de La Poste, concernant plus de 2 000 agents. Et si cela advenait, ce sera plus de 2 000 familles qui seront dans le désarroi et qui risqueraient d'éclater. Nous, postiers, ne pouvons pas laisser passer cette forfaiture.’’

La problématique des bourses familiales

‘’Il y a également un autre problème concernant les bourses familiales. Tout le monde sait que c'est La Poste qui paye les bourses familiales. Mais après avoir procédé au payement, La Poste ne reçoit pas de remboursement de la part de l'Etat. Aujourd'hui, l'Etat nous doit, au bas mot, 42 milliards au niveau des bourses familiales. Et cela fait partie des causes des multiples difficultés financières de l'entreprise’’. La syndicaliste d’insister sur cette situation qui plonge l’entreprise postale dans un gouffre qui l’empêche de fonctionner correctement. ‘’Nous n'avons même plus d'argent pour travailler. Les clients qui doivent retirer certaines sommes importantes ne peuvent plus le faire au niveau de La Poste, parce que nous ne détenons plus de fonds pour faire fonctionner correctement la boîte. Cela a carrément plombé l'exploitation’’, renseigne Thioro Fall.

Convaincue que La Poste appartient à la population sénégalaise, la responsable syndicale a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de cette structure dans le dispositif économique du Sénégal. ‘’Il n'existe aucun pays au monde sans Poste. Donc, personne n'ose douter de l'importance de La Poste dans le pays, voire dans le monde. De ce fait, nous demandons à la population de soutenir La Poste. Nous demandons également au président de la République de faire un clin d'œil à La Poste. De regarder de plus près la gouvernance et trouver des moyens pour la sortir du gouffre dans lequel elle est plongée’’, réclame-t-elle.

D’ailleurs, elle révèle que La Poste n’a fait l’objet d’aucun contrôle de la part de l’Etat, depuis longtemps. ‘’Nous fustigeons l'Etat sur le fait que, depuis presque 15 ans, aucun corps de l'Etat n'a mis les pieds à La Poste pour la contrôler. Tous les directeurs font ce qu'ils veulent. Et nous disons non à cela’’, persifle Thioro Fall.

IDRISSA AMINATA NIANG