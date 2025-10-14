Publié le 14 Oct 2025 - 10:05
REDDITION DES COMPTES  

Les curiosités de l’affaire Aliou Sall 

 

Loum Diagne, Sertem, les banques, le dossier Aliou Sall est parti pour battre les records en termes de suspense. Le juge acceptera-t-il la caution de 240 millions mise sur la table par Aliou Sall, frère de l’ancien Président de la République ? Verdict dans quelques heures, mais une chose reste certaine, le dossier pour lequel il est poursuivi est tout en broutille. Pourquoi n’est-il pas inquiété sur les dossiers de la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC) ou encore sur le Pétrole et le fameux dossier épisode qui avait provoqué la campagne sur les 400 mille par sénégalais, ‘’volés’’ par Aliou Sall.

D’où cette question que les personnes bien informées se posent : ne s’agit-il pas là d’un dossier politique mis sur la table pour calmer les ardeurs de Macky Sall qui a récemment chauffé la place en faisant une sortie remarquée sur H5 Motivation ? En tout cas, le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) va dire son mot, après la proposition de caution déposée par Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall, dans le cadre de l’enquête pour blanchiment de capitaux.

Dans cette affaire, on retrouve Loum Diagne pour à un terrain de 1 000 m² situé aux Almadies, qu’il aurait cédé dans le cadre de cette affaire. Selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), cité par L’Obs, deux transactions totalisant 240 millions de francs CFA auraient été identifiées sur leurs comptes. La première, de 170 millions, se divise en deux virements de 150 et 20 millions de francs. La seconde, d’un montant de 70 millions, aurait été versée à Aliou Sall par Seny Thiam.

Section: 
social
LITIGES FONCIERS : Le collectif des victimes de la SNHLM réclame ses terrains "achetés et payés"
DIGITALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE L’Arcop engage la révolution des marchés publics
LUTTE CONTRE LA MPOX ET LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT L’État “arme” les journalistes
Abdourahmane Sarr
Octobre rose
INTERPELLÉ PAR LA SU PUIS LIBÉRÉ : Pourquoi Soya Diagne est rentré chez lui samedi et ce dont on lui reproche
PRISONS SURPEUPLÉES, PRISONNIERS MALADES, LONGUES DÉTENTIONS : Yassine promet des réformes structurelles
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : Une avancée majeure dans la gouvernance des ressources naturelles
ASER-PAPE MAHAWA DIOUF : Le porte parole adjoint de l’APR risque six mois de prison dont trois mois fermes
AFFAIRES PAPE MALICK NDOUR ET NGONE SALIOU DIOP : Silence, on auditionne !
Diourbel
COUTS DE L’ELECTRICITE : La CRSE rassure sur les tarifs et ouvre une enquête indépendante
Rentrée rouge
SECTION DE RECHERCHES - ACCUSATION DE TORTURE ET COMPLICITÉ : Pape Malick Ndour se lave à grande eau
RENTREE SCOLAIRE 2025-2026 : Thiès en alerte face à la menace de la maladie Mpox
SAISIES DE BILLETS NOIRS ET DE FAUX MÉDICAMENTS : Le grand coup de balai de la douane à Dakar et à Koungheul  
GESTION DE LA PUB DE LÉTAT : Presse étouffée, propagandistes choyés
Arrestation
DRAME A NGUEKOKH : ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Deux morts et une vingtaine de blessés
INONDATIONS DANS LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL : Entre détresse humaine et rentrée compromise  