Loum Diagne, Sertem, les banques, le dossier Aliou Sall est parti pour battre les records en termes de suspense. Le juge acceptera-t-il la caution de 240 millions mise sur la table par Aliou Sall, frère de l’ancien Président de la République ? Verdict dans quelques heures, mais une chose reste certaine, le dossier pour lequel il est poursuivi est tout en broutille. Pourquoi n’est-il pas inquiété sur les dossiers de la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC) ou encore sur le Pétrole et le fameux dossier épisode qui avait provoqué la campagne sur les 400 mille par sénégalais, ‘’volés’’ par Aliou Sall.

D’où cette question que les personnes bien informées se posent : ne s’agit-il pas là d’un dossier politique mis sur la table pour calmer les ardeurs de Macky Sall qui a récemment chauffé la place en faisant une sortie remarquée sur H5 Motivation ? En tout cas, le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) va dire son mot, après la proposition de caution déposée par Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall, dans le cadre de l’enquête pour blanchiment de capitaux.

Dans cette affaire, on retrouve Loum Diagne pour à un terrain de 1 000 m² situé aux Almadies, qu’il aurait cédé dans le cadre de cette affaire. Selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), cité par L’Obs, deux transactions totalisant 240 millions de francs CFA auraient été identifiées sur leurs comptes. La première, de 170 millions, se divise en deux virements de 150 et 20 millions de francs. La seconde, d’un montant de 70 millions, aurait été versée à Aliou Sall par Seny Thiam.