Hier, lors de la cérémonie de clôture des travaux de validation technique de la Revue annuelle conjointe (RAC) 2025 de son ministère, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a précisé que cette rencontre avait été l'occasion « de mettre en lumière les réalisations concrètes, d'identifier les défis à relever et de générer, dans un esprit constructif, de nouvelles pistes d'amélioration ».

Ce RAC, selon lui, intervient au moment où le Sénégal engage une nouvelle ère, portée par l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de Développement 2025-2029. Ce nouveau référentiel constitue « une boussole commune pour consolider les acquis, accélérer les transformations nécessaires et bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère », conformément à la vision de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal.

Pour réussir cette nouvelle phase, d'après lui, « le régime doit faire preuve de courage politique et d'innovation ». Cela suppose « une gouvernance ouverte et responsable, une coordination renforcée entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile, ainsi qu'une prise en compte systématique des enjeux de durabilité et d'équité ». La transformation du Sénégal est « une œuvre collective qui exige que nous avancions ensemble, avec cohérence et détermination ». Ainsi, selon lui, les recommandations issues de ce RAC « guideront le gouvernement dans l'ajustement de ses interventions et contribueront au renforcement de la cohérence des politiques publiques ».

...En outre, le ministre a confié que « la mise en place des pôles-territoires traduit la volonté du gouvernement de valoriser le potentiel économique de chaque territoire et de donner aux collectivités territoriales les moyens d’assumer pleinement leur rôle dans le développement économique local, au bénéfice direct des populations ». « La lutte contre toute forme de discrimination et de violence demeure une priorité pour le gouvernement.

Des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour l’endiguer. Les enseignements tirés de cette RAC offrent une base solide pour orienter nos efforts, en cohérence avec la Stratégie nationale de Développement 2025-2029 », a-t-il déclaré. Il a souligné que cette stratégie « met aussi un accent particulier sur le renforcement du capital humain, à travers l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, le développement du système de santé et la consolidation de la protection sociale ». Elle prévoit également « d’accélérer la transformation économique en modernisant l’agriculture, en diversifiant l’industrie et en développant les chaînes de valeur dans les pôles-territoires, tout en renforçant la protection sociale ».

« Je voudrais rassurer le secteur privé que l’Agenda national de transformation "Sénégal 2050", dans sa doctrine, engage une profonde transformation structurelle de notre économie, destinée à impulser une dynamique de mobilité intersectorielle des travailleurs – des secteurs moins productifs, notamment le secteur primaire, vers les secteurs à plus forte valeur ajoutée », a confié le ministre. Ce dernier a ajouté avoir « enclenché des réformes sur le plan économique pour accélérer les procédures administratives, notamment la mise en œuvre du new deal technologique, et mieux orienter les projets et les programmes, afin de lever les contraintes liées à la productivité, à la croissance et à l’emploi ».