Publié le 13 Oct 2025 - 13:51

 

Dans le cadre du mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en partenariat avec l’Amicale du Personnel de la DER/FJ, a organisé hier une marche solidaire en soutien aux personnes affectées et pour encourager la sensibilisation au dépistage précoce. Cet événement a été présidé par la Première Dame, Absa Faye. Cette dernière, dans son discours, a indiqué que « protéger la santé des femmes, c’est protéger la force de tout un pays ». Pour elle, Octobre Rose ne doit pas être un rituel que l’on répète chaque année, mais un rappel que « la prévention sauve et que la solidarité protège ».

« Le cancer du sein n’est pas une fatalité. Il se soigne, il se surmonte, à condition que nous restions unis, vigilants et informés. Notre marche n’est pas un acte symbolique, c’est un engagement à ne jamais laisser une femme seule face à la maladie. [...] Chaque femme sauvée est le fruit d’une main tendue, d’un geste préventif ou d’une oreille attentive. La solidarité protège et la prévention sauve », a confié l’épouse du chef de l’État. Elle a ajouté : « La lutte contre le cancer concerne toutes les femmes, mais aussi les hommes, les institutions et chacun d’entre nous.

Marchons ensemble, chaque jour, pour la prévention, la dignité et la vie. Nous marchons pour celles qui se battent, celles qui ont survécu et celles que nous portons dans nos cœurs. [...] Qu’aucune femme ne perde la vie faute d’un test, d’une écoute ou d’une main tendue. » Pour la directrice de la DER/FJ, dès janvier 2026, « tout parcours d’accompagnement de la DER/FJ inclura un bilan de santé préventif ». Des « coins roses » seront créés dans les bureaux régionaux et départementaux. Selon elle, ce dispositif « devrait aider à informer, écouter et orienter les femmes sur leur santé et leur bien-être ».

Section: 
social
REDDITION DES COMPTES : Les curiosités de l’affaire Aliou Sall
LITIGES FONCIERS : Le collectif des victimes de la SNHLM réclame ses terrains "achetés et payés"
DIGITALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE L’Arcop engage la révolution des marchés publics
LUTTE CONTRE LA MPOX ET LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT L’État “arme” les journalistes
Abdourahmane Sarr
INTERPELLÉ PAR LA SU PUIS LIBÉRÉ : Pourquoi Soya Diagne est rentré chez lui samedi et ce dont on lui reproche
PRISONS SURPEUPLÉES, PRISONNIERS MALADES, LONGUES DÉTENTIONS : Yassine promet des réformes structurelles
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : Une avancée majeure dans la gouvernance des ressources naturelles
ASER-PAPE MAHAWA DIOUF : Le porte parole adjoint de l’APR risque six mois de prison dont trois mois fermes
AFFAIRES PAPE MALICK NDOUR ET NGONE SALIOU DIOP : Silence, on auditionne !
Diourbel
COUTS DE L’ELECTRICITE : La CRSE rassure sur les tarifs et ouvre une enquête indépendante
Rentrée rouge
SECTION DE RECHERCHES - ACCUSATION DE TORTURE ET COMPLICITÉ : Pape Malick Ndour se lave à grande eau
RENTREE SCOLAIRE 2025-2026 : Thiès en alerte face à la menace de la maladie Mpox
SAISIES DE BILLETS NOIRS ET DE FAUX MÉDICAMENTS : Le grand coup de balai de la douane à Dakar et à Koungheul  
GESTION DE LA PUB DE LÉTAT : Presse étouffée, propagandistes choyés
Arrestation
DRAME A NGUEKOKH : ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Deux morts et une vingtaine de blessés
INONDATIONS DANS LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL : Entre détresse humaine et rentrée compromise  