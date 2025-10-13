Dans le cadre du mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en partenariat avec l’Amicale du Personnel de la DER/FJ, a organisé hier une marche solidaire en soutien aux personnes affectées et pour encourager la sensibilisation au dépistage précoce. Cet événement a été présidé par la Première Dame, Absa Faye. Cette dernière, dans son discours, a indiqué que « protéger la santé des femmes, c’est protéger la force de tout un pays ». Pour elle, Octobre Rose ne doit pas être un rituel que l’on répète chaque année, mais un rappel que « la prévention sauve et que la solidarité protège ».

« Le cancer du sein n’est pas une fatalité. Il se soigne, il se surmonte, à condition que nous restions unis, vigilants et informés. Notre marche n’est pas un acte symbolique, c’est un engagement à ne jamais laisser une femme seule face à la maladie. [...] Chaque femme sauvée est le fruit d’une main tendue, d’un geste préventif ou d’une oreille attentive. La solidarité protège et la prévention sauve », a confié l’épouse du chef de l’État. Elle a ajouté : « La lutte contre le cancer concerne toutes les femmes, mais aussi les hommes, les institutions et chacun d’entre nous.

Marchons ensemble, chaque jour, pour la prévention, la dignité et la vie. Nous marchons pour celles qui se battent, celles qui ont survécu et celles que nous portons dans nos cœurs. [...] Qu’aucune femme ne perde la vie faute d’un test, d’une écoute ou d’une main tendue. » Pour la directrice de la DER/FJ, dès janvier 2026, « tout parcours d’accompagnement de la DER/FJ inclura un bilan de santé préventif ». Des « coins roses » seront créés dans les bureaux régionaux et départementaux. Selon elle, ce dispositif « devrait aider à informer, écouter et orienter les femmes sur leur santé et leur bien-être ».