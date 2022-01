La CAN est un rendez vous important pour la jeunesse africaine ; un rendez vous de sportivité et de plaisir. Chers Lions, sachez que vous aurez tout le monde contre vous, dans cette édition ! Et que vous serez la bête à abattre, pour beaucoup de raisons ! Toutes les équipes que vous affronterez feront tout pour vous battre, vous qui trôner au sommet de la première place du classement FIFA