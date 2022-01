Faire de Guinaw-Rails, sa commune natale, une ‘’ville lumière avec un cadre de vie agréable’’, c’est, en somme, la vision de ce jeune candidat aux prochaines locales, sous la bannière du mouvement Samm Jikko, Jammo Jariñ Senegaal. Ancien conseiller du maire sortant, Mbaye Diouf veut donner une autre image de sa localité, loin de sa réputation de ville où règnent l’insécurité, l’insalubrité, les inondations et l’anarchie, entre autres maux.

Il fait partie des nombreux jeunes qui se sont engagés pour ces élections locales, pour être à la tête de leur municipalité. Cet assaut, Mbaye Diouf, qui a déposé sa candidature sous la bannière du mouvement Samm Jikko, Jammo Jariñ Senegaal, l’explique par les urgences de l’heure pour l’émergence de leur localité. ‘’L’heure est grave, on ne peut plus admettre qu’il n’y ait plus de développement dans les communes à tous les niveaux. Nous, jeunes, sommes conscients qu’on ne peut plus confier notre destin à des gens qui ne se soucient pas du développement du Sénégal, de l’Afrique de l’Ouest en général. Nous sommes mieux placés en tant que jeunes, pour apporter des solutions aux problèmes que vivent tous les jours nos mamans, nos frères, la population en général. On est plus sensible et on est prêt à se sacrifier pour nos communes. Nous sommes ambitieux et nous avons des rêves. Nous ne voulons plus qu’on nous parle de Guinaw-Rails et de l’insécurité, de l’insalubrité, de l’anarchie, des inondations. On veut faire de Guinaw-Rails une ville lumière avec un cadre de vie agréable’’, confie-t-il, lors d’un entretien avec ‘’EnQuête’’.

Avec un vécu politique à Guinaw-Rails depuis plus de 10 ans, ce jeune candidat était, en 2014, le directeur de campagne de l’actuel maire. Il est devenu conseiller municipal en même temps président de la commission jeunesse culture et loisirs. ‘’Malheureusement, notre cheminement n’a pas duré. On a fait moins d’un an. Je me suis beaucoup investi sur le plan politique et social, et c’est ainsi que les gens de Guinaw-Rails Nord m’ont investi pour être leur candidat sur les neuf candidats qui ont postulé. J’ai une vision pour Guinaw-Rails. Etant déjà natif de Guinaw-Rails, j’ai un vécu ici. Mon père était un chef de quartier et un homme politique. J’ai beaucoup appris avec lui sur les problématiques de Guinaw-Rails. On a 12 quartiers avec 35 mille habitants et ma vision pour Guinaw-Rails est axée sur 10 points’’, poursuit notre interlocuteur. Il s’agit de l’emploi, de l’éducation, de la santé, de l’environnement, du cadre de vie, du tourisme, de l’artisanat et de la culture, du commerce, des sports, de l’action sociale et du financement et du suivi.

‘’Par rapport à l’emploi, c’est vrai que même si les communes, avec l’Acte 3 de la décentralisation, il y a beaucoup de changements concernant le budget et l’autonomie. Nous sommes dans un pays où il y a des problèmes à tous les niveaux. Le gouvernement peine à trouver de l’emploi pour tous les jeunes. Donc, c’est aux maires, aux collectivités locales, de soutenir la politique du gouvernement pour l’emploi. On prévoit de mettre en place une unité de transformation et de conservation des produits locaux et légumes’’, renchérit-il.

Toutefois, M. Diouf estime qu’il faut d’abord organiser les jeunes, surtout les mouvements associatifs. ‘’On n’en est plus à l’ère où ces mouvements ne s’occupent que des journées de nettoyage. On doit les organiser, les renforcer et les former pour qu’ils puissent être des porteurs de projet. On veut aussi appuyer la création des entreprises familiales. Nous allons faire une étude du patrimoine foncier de Guinaw-Rails, afin de savoir où on va mettre les infrastructures qu’on va créer. Nous avons prévu de payer toutes les grandes artères de Guinaw-Rails’’, dit-il.

Pour relever le défi d’une éducation de qualité, on doit envisager, selon lui, de ‘’promouvoir la culture de l'excellence, maintenir les filles à l’école, renforcer les bibliothèques des écoles par un apport en livres et un conseil en gestion, instaurer des concours communaux pour promouvoir l'excellence des écoles et des élèves, impliquer les populations et les acteurs privés de la commune, associer les populations dans la recherche de partenaires, mettre en place des structures d’accueil, de formation et de réinsertion des enfants de la rue, doter les étudiants de bourses dans les écoles de formation, mettre en place un système d’appui des écoles privées, des moyens d’appui et de modernisation des Daaras et accompagner l’alphabétisation grâce à des actions de bénévolat de la population, des organismes et des entreprises’’.

Etant dans un monde où la technologie est incontournable, Mbaye Diouf confie qu’il a prévu du Wifi gratuit au niveau des centres de formation, des écoles et points de regroupement des jeunes. ‘’Au-delà, on a programmé l’informatisation de l’état civil de Guinaw-Rails. Parce qu’on a noté beaucoup de problèmes avec les faux extraits de naissance délivrés. Actuellement, la mairie a un budget de 523 millions de francs CFA. Et pour le financement des projets, il faut organiser les gens de la diaspora afin qu’ils puissent contribuer au développement de la commune’’, note-t-il.

MARIAMA DIEME