La présence de Serigne Moustapha Sy au meeting d’investiture du candidat de Yewwi Askan Wi a été la grande attraction du week-end à Tivaouane. Le guide des Moustarchidines a fait son apparition, au moment où on s’y attendait le moins. Serigne Moustapha Sy a tenu un discours à charge contre le régime en place.

Serigne Moustapha Sy a attendu la fin de tous les discours pour faire une apparition surprise au meeting de la coalition Yaw, à Tivaouane, provoquant ainsi l’hystérie des militants du Pur venus massivement investir leur candidat Sidy Ababacar Sy Niang. Des scènes de liesse ayant conduit certains à tomber en transe. Tous les enfants du guide religieux étaient présents à la manifestation. A leur tête, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy qui a tenu le premier discours de la rencontre. C’est donc à la fin que le guide des Moustarchidines est arrivé pour clôturer en beauté.

Prenant la parole, il est revenu sur les raisons de son alliance avec Ousmane Sonko et Khalifa Sall et la création de la coalition Yewwi Askan Wi. ‘’Je suis venu juste pour tenir compagnie, car tous ceux qui sont dans cette coalition nous inspirent confiance. C’est pourquoi nous avons accepté de former une coalition avec eux. C’est d’abord Ousmane Sonko, puis Khalifa Sall qui sont venus me voir pour discuter de l’alliance de nos partis, car le pays en a besoin. C’est ainsi que nous l’avons mise sur pied avec tous ceux qui ont voulu nous rejoindre’’, a dit Serigne Moustapha Sy.

Appréciant le discours d’Ousmane Sonko, le leader du Pur a déclaré : ‘’Le peuple a besoin de quelqu’un qui parle pour lui. Et si une personne ne ment ni ne trahit, elle mérite de porter la voix de son peuple. Depuis le début, ils essaient (le pouvoir) de nous mettre des bâtons dans les roues. Ils essaient de salir d’honnêtes personnes, mais il y a des gens qu’on ne peut salir et la vérité finit toujours par jaillir. Ce sont seulement les croyants que le Seigneur met à l’épreuve. Comme l’a dit Ousmane Sonko, nous combattons pour le bien-être de la postérité.’’

Dans son discours, le guide des Moustarchidines a peint un tableau sombre du pays, depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir, et décrit ce dernier comme une malédiction pour le Sénégal. ‘’Il y a trop de gaspillages dans ce pays. Je le dis depuis longtemps : ce pays est dans les ténèbres. Que de sages et grands hommes de ce pays nous ont quittés, depuis que ce régime est là ! Cela signifie beaucoup. Ce pays est un pays de lumière. C’est grave qu’on en arrive aujourd’hui au fétichisme et tout ce qu’il y a comme magouilles pour diriger. Ce pays ne pourra pas marcher dans les ténèbres’’, a ajouté Serigne Moustapha Sy.

Ainsi, le leader religieux a appelé les militants à se mettre en ordre de bataille et à ne pas avoir peur. ‘’Il est dit : quand on n’a pas ce que l’on veut, on se contente de ce que l’on a. Mais Serigne Cheikh nous disait que se contenter de ce que l’on a est très ordinaire pour justifier l’admirable principe de ce que l’on veut ! Il y a deux choses : la vie et la mort. Il ne faut pas avoir peur de celui qui menace de te tuer, car il ne sait pas s’il mourra avant toi. Nous avons ici des gens qui se sont engagés dans un combat pour le peuple. Nous ne pouvons rester indifférents. Nous devons les soutenir, non seulement à Tivaouane ou à Dakar, mais partout’’, a encore déclaré Serigne Moustapha qui a formulé des prières pour la victoire de sa coalition.

RECEPTION DU TRAITRE DE YAW AU PALAIS

Des discours à charge contre le chef de l’Etat

Outre les diatribes habituelles contre le chef de l’Etat et son régime, les responsables de Yaw ont violemment chargé, hier à Tivaouane, le président Sall qui a reçu au palais leur ancien collaborateur qui s’était enfui avec leurs listes électorales à Matam, avant de transhumer vers la coalition BBY. Ils ont dénoncé des magouilles politiques, pour les empêcher d’aller aux élections.

JEANNE SAGNA (THIES)

Ousmane Sonko, Aida Mbodj, Déthié Fall, Ahmed Aidara ou encore Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Coordonnateur du Parti pour l’unité et le rassemblement, ont fait, hier, le déplacement à Tivaouane où se tenait le meeting d’investiture de la tête de liste de Yewwi Askan Wi. Déthié Fall est revenu sur l’audience que le chef de l’Etat a accordée à Djibril Ngom, du nom du mandataire qui avait disparu avec les listes la coalition Yaw à Matam.

‘’Nous disons à Macky Sall que le match est terminé. La honte a même honte d’elle. Un président de la République, qui ignore les difficultés de son pays et se permet de corrompre, à coups de millions et de recevoir le mandataire qui a fui avec nos listes. Les choses sont claires maintenant. Les Sénégalais sont témoins de cette forfaiture’’.

Pour Habib Sy, ‘’le chef de l’APR est un receleur’’. Et Aida Mbodj d’ajouter : ‘’C’est le chef de l’Etat lui-même qui a décidé de nous faire face. Car la coalition Yaw est celle qui leur fait peur. Le président soutient la corruption. Nous lui ferons face et nous le combattrons’’, a-t-elle lancé.

Le leader du Pastef a ainsi soutenu que le président de la République est dans des manœuvres politiques et qu’il fera tout pour arriver à ses fins. ‘’Il n’a aucun respect pour les Sénégalais. Il reçoit au palais un homme contre qui nous nous apprêtons à porter plainte, une contre-valeur. Celui qui est capable d’une telle bassesse est capable de tout. Il ne cesse de tripatouiller la Constitution, car il est dans la panique et enchaine les bourdes. Il est capable de brûler ce pays, pour atteindre son objectif’’, a-t-il ajouté.

Il soupçonne le chef de l’Etat de vouloir repousser les élections locales. ‘’Restons vigilants. Cette décision de ramener le poste de Premier ministre est une manœuvre pour dissoudre l’Assemblée nationale. Ils l’ont bien précisé dans leur communiqué. Ils veulent ainsi empêcher la tenue des élections, pour les cumuler avec les Législatives’’. ‘’C’est une hypothèse, mais c’est à prendre au sérieux’’, a ajouté Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko : ‘’Macky Sall veut remettre le désordre en Casamance’’

Le leader du Pastef est convaincu que Macky Sall travaille pour une déstabilisation de la Casamance, pour justifier la non-tenue des élections locales. ‘’Je n’ai que deux choses à dire. Depuis un certain temps, on nous parle de sécurisation en Casamance, alors que tout va bien là-bas, les gens sont en paix. Il est allé en Guinée-Bissau pour soi-disant inaugurer une route. C’est faux ! Il veut juste ramener la violence en Casamance. Il se fiche qu’il ait des morts. Ils ont tout fait pour empêcher notre participation aux élections. Maintenant, ils veulent les repousser. Mais nous ne nous laisserons pas faire’’, a dit Sonko. Qui n’a pas manqué d’interpeller ceux qui ont boudé la coalition.

‘’Ceux qui ont quitté la coalition et qui ont créé d’autres listes et ceux qui ont refusé de battre campagne, car n’étant pas investis, n’ont pas compris le projet. Ce n’est pas une question d’hommes, mais de principe. Le Sénégal ne disparaitra pas, après le 23 janvier. Notre projet tient sur des décennies. Ce que nous voulons, c’est libérer le peuple. C’est offrir un Sénégal meilleur à nos petits-enfants. Il n’y a pas de milieu en politique. Il y a le pouvoir et l’opposition. Celui qui n’est pas avec nous est contre nous. Ne ratons pas le train du réveil africain’’, a conclu Ousmane Sonko.

Lors de ce meeting, une présentation des candidats de Yewwi Askan Wi, dans le département de Tivaouane, a été faite. Sidy Ababacar Sy Niang, responsable politique au Pur et candidat de Yaw à la mairie de Tivaouane, a appelé à la mobilisation pour, dit-il, ‘’gagner les élections et travailler pour le développement économique de Tivaouane’’.

