Abdou Diallo est fortement sollicité en Turquie, notamment par Fenerbahçe qui a fait une première offre de 4 millions d’euros au PSG. En attendant d’en savoir plus sur ce dossier, Famara Diédhiou, lui, est sûr de rester à Grenada, qui a levé son option d’achat.

Les choses commencent à bouger pour Abdou Diallo, quelques jours après avoir changé d’agent. En effet, le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui a quitté l’agence Classico pour rejoindre le média Vista dirigé par Assane Thiam, a une touche en Turquie. Il s’agit de Fenerbahçe qui a présenté, hier, sa première offre.

Selon les informations de ‘’Fotomac’’, les vice-champions de Turquie ont mis sur la table 4 millions d’euros pour s’adjuger les services de l’ancien joueur de Dortmund. ‘’Les Canaris, qui s'apprêtent à vendre le défenseur hongrois Attila Szalai, très courtisé par l’équipe allemande de l’Union Berlin, visent à combler le départ du joueur de 25 ans avec un nom de meilleure qualité. Une première offre de 4 millions d'euros a été faite pour Abdou Diallo’’, a écrit le média turc. Une somme très en dessous des 32 millions d’euros que le club de la capitale avait déboursés en juillet 2019 pour convaincre le BVB à lui céder son défenseur. Même si sa valeur marchande a baissé, estimée à 10 millions d’euros par transfermarkt.fr, le PSG serait-il disposé à brader le Sénégalais, rien que pour le voir partir ? Rien n’est sûr !

De retour d’un prêt peu satisfaisant au RB Leipzig, Abdou Diallo a besoin d’un point de chute pour relancer sa carrière. À un an de la fin de son contrat au PSG, le champion d’Afrique n’est pas sûr de faire partie des plans du nouveau coach de Paris, Luis Enrique. Même si ‘’L’Équipe’’ a indiqué dernièrement que le technicien espagnol serait intéressé par la polyvalence du joueur capable de jouer dans l’axe ou arrière gauche. Au cas où l’ancien Barcelonais le garderait dans son effectif, cela ne lui garantirait pas non plus un temps de jeu conséquent.

À six mois de la Can en Côte d’Ivoire, il aura besoin de jouer régulièrement pour garder sa place en sélection nationale du Sénégal.

F. Diédhiou reste à Granada, la Roma suit H. Diallo

Famara Diédhiou est officiellement un joueur de Granada. Arrivé en janvier 2023 en provenance d’Alanyaspor, sous forme de prêt, l’attaquant sénégalais va poursuivre l’aventure avec le club andalou qui a levé son option d’achat qui s’élève à 500 000 euros. Il a signé un contrat de 2 ans avec le champion de la 2e division espagnole, qui va évoluer en Liga cette saison. Le Sénégalais va pouvoir donner une nouvelle impulsion à sa carrière, après une saison 2023 plombée par les blessures, notamment dans la première partie. Il va retrouver chez les Rouge et Blanc son compatriote Alpha Diounkou qui revient d’un prêt au FC Barcelone.

Pour sa part, Habib Diallo est toujours en attente d’une offre sérieuse pour connaitre sa future destination. Strasbourg espère une offre d’au moins 23 millions d’euros pour laisser filer son meilleur buteur de la saison.

Auteur d’une saison remarquable avec Strasbourg, Diallo (20 buts en Ligue 1) a été souvent annoncé dans le viseur de clubs anglais comme Brentford, Burnley et West Ham. Selon les dernières informations, c’est du côté de l’Italie que l’ancien pensionnaire de Génération Foot aurait des courtisans. À en croire la presse italienne, l’AS Roma aurait des vues sur l’attaquant des Lions. Seulement, les Romains auraient des appréhensions sur ce dossier à cause de la prochaine Can en Côte d’Ivoire lors de laquelle Habib Diallo pourrait prendre part avec le Sénégal.