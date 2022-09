Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, ensuite Abdou Diallo et Idrissa Gana Guèye, au bout du bout, sans oublier Boulaye Dia. Ils ont été nombreux les Lions qui ont changé de club, lors de ce mercato estival. Retour sur les transferts assez mouvementés de ces tauliers d'Aliou Cissé.

Après six années de bons et loyaux services du côté de Liverpool (2016-2022) où il a notamment remporté une Ligue des champions, une Premier League et une Supercoupe d’Europe, Sadio Mané a mis fin à son parcours anglais. Le champion du monde sénégalais a déposé ses godasses en Allemagne, au Bayern Munich.

Mané découvre ainsi un quatrième championnat, après la France, l'Autriche et l'Angleterre. L'attaquant sénégalais est d'ailleurs l'un des tout meilleurs artilleurs de la Bundesliga avec trois réalisations. L'enfant de Bambali est bien parti pour réaliser une carrière déjà très prolifique aux plans collectif et individuel, en Bavière.

Kalidou Koulibaly est l’autre cadre de la Tanière qui a changé de bannière cette saison. Pour le défenseur central de Naples, le mot qui vient à l'esprit serait ‘’enfin !’’. Après près d'une décennie passée au Napoli, le capitaine des Lions a finalement changé de cap lors de ce mercato estival. KK a opté pour le club londonien de Chelsea, y rejoignant ainsi un autre homme clé d'Aliou Cissé, à savoir Édouard Mendy. Mais pour l'instant, les débuts sont assez compliqués pour l'ancien Napolitain qui a déjà écopé d'un carton rouge en ce début de championnat. Toujours est-il que son but somptueux inscrit contre Tottenham, lors de la 2e journée de Premier League, vient relativiser les choses. Le n°26 va certainement retrouver son niveau au fil des rencontres. Nous n’en sommes qu'à l'entame de la saison.

Abdou Diallo et Gana Guèye : bye-bye Paris

Abdou Diallo et son compatriote et coéquipier au Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye, eux aussi, ont changé d’air cette saison. Le défenseur central retourne en Allemagne, ‘’chassé’’ par le trio défensif (Kimpembe, Ramos, Marquinhos). Il est prêté pour un an au RB Leipzig, son 3e club en Bundesliga après Mayence (2017-2018) et Dortmund (2018-2019). Au sein du club allemand, Diallo pourra ainsi plus facilement engranger du temps de jeu, contrairement au Paris Saint-Germain où les places semblaient coûter beaucoup plus cher. C'est Aliou Cissé qui va être content de cette signature. Car avec Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo forme la défense centrale de la Tanière. Et vaut mieux se remettre au rythme du haut niveau, car le Mondial qatari arrive à grands pas. Quant à Gana Guèye, il a effectué un retour au bercail, car l'ancien Lillois va retrouver Everton. Le milieu de terrain va ainsi pouvoir jouer régulièrement dans ce club beaucoup moins huppé que le PSG. L’ancien pensionnaire de Diambars a joué ses premières minutes sous le maillot bleu des Toffees, ce samedi, lors du derby de la Mersey contre Liverpool (0-0). Il est entré en seconde période à la place de Davies (62e). À moins de trois mois de la Coupe du monde, c'est encore Aliou Cissé qui va se réjouir de voir un de ses hommes de confiance rechausser ses crampons et reprendre plus fréquemment ses marques dans le rectangle vert.

Le dernier de cette liste non exhaustive n'est nul autre que Boulaye Dia. L'ancien attaquant de Reims a été prêté à la Salernitana (Serie A), avec une option d'achat s'élevant à huit millions d'euros. Comme Gana et Abdou Diallo, ce transfert de l'attaquant des Lions vers l'Italie est appréciable, étant donné que le joueur est parti pour être titulaire dans ce club plus ou moins modeste du championnat italien. Avec déjà deux buts, les débuts de l'ancien attaquant de Villarreal sont plus que convaincants.

Cheikhou Kouyaté, ancien de Crystal Palace, a quant à lui fait partie de cette pléthore de joueurs recrutés par Nottingham Forest. Le Lion a signé un bail de deux années avec le promu. Le milieu de terrain s’est signalé en ouvrant son compteur-buts coïncidant avec sa première titularisation, malgré la défaite de Forest face à Bournemouth (2-3).

En définitive, avec Sadio Mané qui semble déjà se plaire en Allemagne et Kalidou Koulibaly qui a franchi un nouveau cap en rejoignant Chelsea, les voyants sont au vert pour Aliou Cissé, à la veille de la 22e Coupe du monde au Qatar. À cela viennent s'ajouter les transferts de Gana Guèye, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté et Boulaye Dia, tous les quatre étant des tauliers du sélectionneur sénégalais.

Les supporters sénégalais qui commençaient à s'inquiéter du manque de temps de jeu des uns et des autres, auront désormais la conscience tranquille : leurs Lions, champions d'Afrique en titre, rugissent toujours.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)