En poste depuis une semaine, Thomas Tuchel a déjà des idées sur les recrues qu’il aimerait avoir en Bavière. Le technicien allemand a aussi été prévenu par sa direction au sujet de la star à sacrifier cet été.

Le Bayern Munich est sur le pied de guerre. Deuxièmes de Bundesliga avec 52 points, les pensionnaires de l’Allianz Arena vont affronter dimanche le Borussia Dortmund, leader avec une petite longueur d’avance. Un choc colossal durant lequel Thomas Tuchel vivra sa grande première sur le banc bavarois. Intronisé il y a une semaine, celui qui a succédé à Julian Nagelsmann sera attendu au tournant. Il faut dire qu’il y a un certain emballement autour de lui depuis son arrivée. Tous ses faits et gestes sont observés et commentés.

Sa proximité avec Leroy Sané, avec lequel il a eu une réunion de 12 minutes, a notamment fait parler. Même chose hier lorsque TT a été très souriant auprès de Leon Goretza, un taulier du vestiaire et un lieutenant de Nagelsmann. L’opération séduction du coach de 49 ans semble donc fonctionner. Mais l’ancien entraîneur de Chelsea sait qu’il sera jugé sur ses résultats et sur sa capacité à remettre sur pied son équipe. Pour cela, il a déjà fait quelques choix forts. Selon Bild, il veut tirer le meilleur de Leroy Sané, Sadio Mané et Serge Gnabry en les positionnant aux postes qu’ils affectionnent.

Serge Gnabry poussé dehors ?

Concernant ce dernier, il vit une saison étrange après avoir obtenu une belle prolongation de contrat jusqu’en 2026 l’été dernier. Alternant le bon et le moins bon, l’Allemand a été irrégulier jusqu’à présent. Son attitude n’a pas non plus été du goût de Nagelsmann et du club. On lui a reproché ses nombreux séjours à Paris entre deux matchs et son comportement sur le pré. Tuchel aura donc pour objectif de le relancer. Une mission de la dernière chance si on se fie aux informations publiées par Sport1. La publication allemande explique que Gnabry sera le joueur sacrifié par la direction cet été.

Les dirigeants attendent de voir ce que TT fera avec lui mais son sort est pratiquement scellé. D’autant que les Bavarois comptent sur une possible vente de l’Allemand de 27 ans pour financer l’achat d’un attaquant vedette cet été 2023. D’ailleurs, les noms de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfortd), Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples) sont cités. Vendre une star du Bayern Munich pourrait donc être une bonne solution. Et c’est Serge Gnabry qui sera donc sacrifié dans le secteur offensif allemand. Il reste à savoir si un club est prêt à le recruter et surtout quel prix demandera le Bayern Munich pour Serge Gnabry, dont la valeur est estimée à 55 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt.

FOOTMERCATO.NET