Une semaine après le double meurtre du danseur Aziz Dabala et de son neveu, tués dans leur appartement, l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (Dic) avance à grands pas. Six suspects, dont l’artiste et amie du danseur, Nabou Lèye, ont été arrêtés et seront déférés au parquet dans les prochaines heures.