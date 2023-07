Pep Guardiola et Xavi se tirent dans les pattes, eux qui ont un dossier en commun sur le mercato.

Pep Guardiola et Xavi s’affrontent cet été. Et ce n’est pas sur le rectangle vert mais sur le terrain du mercato que les deux hommes, qui se connaissent et semblent s’apprécier depuis de nombreuses années quand le premier avait dirigé le second lorsqu’il officiait sur le banc du FC Barcelone, qu’ils bataillent. Tout a commencé en janvier dernier, lors du mercato d’hiver 2023. En quête d’un latéral droit, les Blaugranas avaient jeté leur dévolu sur João Cancelo.

Xavi a accusé Guardiola

Un élément polyvalent qui n’entrait plus dans les plans de Guardiola. Mais le Portugais a finalement rejoint le Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci n’a pas été levée par les Bavarois d’ailleurs. L’échec du Barça sur ce dossier a profondément agacé Xavi, qui s’en est pris au coach de Manchester City. AS explique que l’entraîneur des Culés a secrètement accusé Guardiola d’avoir fait capoter la signature de Cancelo en janvier dernier. «Ils (les Skyblues, ndlr) nous ont dit qu’ils ne voulaient pas que ce joueur vienne à Barcelone», avait lâché Xavi.

Des propos auxquels le technicien de City avait répondu : « Xavi a été très mal renseigné. C’est loin de la réalité. La réalité était que nous avions décidé qu’il devait partir et peu nous importait où il allait, comme s’il voulait aller à United, notre rival. Je ne dirais pas qu’ils l’ont trompé (​​Xavi), mais ils l’ont mal informé.» Depuis cet épisode, les relations entre les deux hommes seraient très fraîches. D’ailleurs, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, tout en calmant le jeu, avait plus ou moins reconnu que le dialogue entre les deux entraîneurs n’était pas simple.

Le mercato au cœur de leur discorde

« J’assume le rôle de faciliter les accords entre Pep et Xavi. C’est l’une de mes responsabilités. Cependant, je ne pense pas qu’il y ait de tension entre eux. Certains supporters de Pep pensent cependant que louer Xavi porte atteinte à la mémoire de Pep. Pep est un grand homme pour le barcelonisme. Il est un vrai Culé. Je ne crois pas qu’il y ait de conflit.» Pourtant, AS assure le contraire et écrit que «la relation entre Xavi et Guardiola ne semble pas connaître son meilleur moment». Cela n’aide pas les pensionnaires du Camp Nou à avancer sur le dossier du latéral droit puisque João Cancelo est toujours la priorité de Xavi.

Le président Laporta, qui a de bonnes relations avec les dirigeants mancuniens et Jorge Mendes (agent de Cancelo) aura un rôle important à jouer pour tenter d’arrondir les angles avec Man City. Car Cancelo a un contrat jusqu’en 2027 et son prix a été fixé à 50 millions d’euros. Ce que le Barça ne peut pas payer. Un prêt serait donc l’option prioritaire. Mais Guardiola aura son mot à dire et il pourrait ne pas faciliter la suite des opérations. D’autant que le Barça a déjà recruté Ilkay Gündogan et veut à présent lui chiper Bernardo Silva. Si se séparer de Cancelo ne sera pas un problème pour lui, laisser filer l’ancien joueur de Monaco à Barcelone sera plus compliqué.

