Toujours aussi prolifique mais moins impressionnant cette saison, Mohamed Salah n'est pas certain de poursuivre son aventure à Liverpool. Le club de la Mersey se montre d'ailleurs prêt à laisser partir l'ailier égyptien en cas d'offre intéressante.

27 buts et 4 passes décisives en 42 matchs, Mohamed Salah (28 ans) reste sur des standards élevés avec Liverpool. Et pourtant, l'ailier égyptien donne l'impression de ne plus avoir le même allant que lors de ses premières saisons chez les Reds. Excès d'individualisme, difficulté à faire basculer les matchs en Premier League, le Pharaon a perdu de son influence dans les rendez-vous importants.

Liverpool demande près de 100 M€

Le moment pour lui d'aller voir ailleurs ? Ce n'est pas exclu. En tout cas, Liverpool ne lui fermera pas la porte. Selon Goal, les dirigeants des Scousers sont prêts à écouter les offres pour leur meilleur buteur, estimé aux alentours de 100 millions d'euros. Si l'idéal serait de prolonger un peu plus l'aventure, l'idée d'une séparation commence à germer d'un côté comme de l'autre. A ce titre, Salah n'a pour le moment pas donné suite aux approches pour une extension de son bail, qui expire en juin 2023. Alors que Liverpool, 7e de Premier League, n'est toujours pas assuré de retrouver la Ligue des Champions, les décideurs anglais ne veulent pas se tromper et préfèrent laisser partir Salah, tant que sa valeur est haute, plutôt que de se retrouver dos au mur dans un an. Au vu du contexte actuel à Anfield, tourner la page après plusieurs saisons victorieuses pour redémarrer un nouveau cycle apparait de plus en plus comme une solution envisageable.

La Liga comme prochaine étape ?

Ces dernières semaines, Salah a d'ailleurs multiplié les déclarations concernant son avenir, qui semble de plus en plus flou après quatre belles années du côté de Liverpool. «Si je me vois partir de Liverpool après 4 ans au club ? Ça ne dépend pas de moi. Nous verrons ce qui se passera, mais je préfère ne pas en parler maintenant», expliquait-il dans les colonnes de Marca à la fin du mois de mars. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le champion d'Angleterre n'avait d'ailleurs pas fermé la porte à un départ pour le championnat espagnol dans un futur proche. «Jouer en Liga dans ma carrière ? J'espère pouvoir jouer au football pendant de très nombreuses années encore. Donc, pourquoi pas ? Personne ne sait ce qui se passera dans le futur, alors... Un jour peut-être, oui», rajoutait Salah. Ce pourrait être le moment ou jamais de goûter à une nouvelle expérience.

