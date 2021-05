C'est la fin d'un long suspense. Après de longues négociations, Neymar va signer sa prolongation de contrat avec le PSG ce samedi. Selon L'Equipe, le nouveau bail du Brésilien va s'étendre jusqu'en 2026. Malgré des rumeurs insistantes en Espagne, le joueur parisien ne retournera donc pas au Barça.

Cette fois, c'est la bonne. Longtemps annoncée, la prolongation de Neymar au PSG est désormais bouclée. Preuve en est, elle va même être signée ce samedi. Selon les informations de L'Equipe, c'est en effet la fin du suspense : le Brésilien et le club de la capitale sont en passe de sceller leur nouvelle union à longue durée. Dans son édition de samedi, le quotidien parle d'un contrat... jusqu'en 2026.

L'été prochain, Neymar devrait donc être épargné par toutes les rumeurs de transferts. Presque une grande première pour lui depuis son arrivée à Paris. En Catalogne, c'est d'ailleurs probablement la douche froide. Malgré les nombreuses informations contradictoires qui circulaient, les médias considérés comme proches du Barça semblaient toujours croire en son retour. C'est raté. L'espoir s'envolera probablement dans les prochaines heures. Arrivé au PSG en 2017, l'international brésilien compte y rester. L'officialisation devrait également intervenir dans la journée de samedi.

"Je me sens vraiment heureux au PSG. Ça a beaucoup changé et je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien, je me suis adapté. Je suis plus calme et je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG. J'espère que Kylian restera aussi", avait confié Neymar en février dernier, comme pour (enfin) déclarer sa flamme au PSG. Pour Paris, l'objectif est désormais de faire coup double avec Kylian Mbappé, en fin de contrat l'an prochain et visiblement toujours indécis sur la décision à prendre.

Eurosport.com