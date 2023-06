Le championnat saoudien pourrait devenir la destination de certains joueurs sénégalais comme Édouard Mendy, qui a déjà trouvé un accord avec Al Ahli, et Kalidou Koulibaly, qui est en négociations avec Al Hilal. Sadio Mané également est annoncé dans le viseur d’Al-Nassr. Cette ruée probable des Lions vers la péninsule arabique pourrait être une raison valable pour Aliou Cissé de revoir ses critères de convocation en équipe nationale.

La grande offensive de l’Arabie saoudite sur le marché européen du football fait des vagues durant ce mercato d’été. Plusieurs pensionnaires des grands championnats sont visés, certains ont même déjà dit oui pour rejoindre la péninsule arabique, la saison prochaine. Les footballeurs sénégalais ne laissent pas indifférentes les écuries de la Saoudi Pro League.

Ainsi, Édouard Mendy pourrait être le premier à franchir le pas. Le portier de Chelsea aurait donné son aval pour signer à Al Ahli. Son coéquipier à Chelsea, Kalidou Koulibaly, serait en passe d’en faire autant. L’ancien défenseur central de Naples est dans le viseur d’Al Hilal. Les deux parties auraient même trouvé un terrain d’entente et seraient en train de finaliser le contrat du capitaine des Lions. Pour couronner le tout, c’est la vedette des Lions qui est dans le viseur des recruteurs de Riyad.

Pour certains observateurs, la raison financière a pris le dessus sur le choix des deux premiers de rallier ce pays du Golfe. Sont-ils prêts à sacrifier à l’autel du rial saoudien leur carrière internationale ? La question mérite d’être posée, dans la mesure où le sélectionneur national a été clair dans ses propos, quant aux critères de sélection en équipe nationale du Sénégal : ‘’La compétitivité’’. Celle-ci voudrait dire, dans son entendement, évoluer dans les cinq championnats majeurs d’Europe.

‘’Je reste sur ma philosophie. Ceux qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables’’, avait martelé Aliou Cissé en septembre 2019. À l’époque, le coach avait été interpelé sur l’absence de la liste publiée en vue du match amical contre le Brésil (1-1) du 10 octobre 2019, sur les absences de Kara Mbodj, parti au Qatar sous le maillot d’Al Sailiya, et Alfred Ndiaye, qui avait rejoint le club saoudien d’Al Shabbab. Demba Ba avait révélé sur le plateau de Canal+, en septembre 2021 : ‘’Aliou Cissé m’a dit : ‘Si tu ne joues pas dans les cinq championnats, je ne peux pas te prendre.’

Des années après, l’ancien capitaine des Lions est resté dans sa logique. Pour s’en convaincre, il faut voir le sort réservé à Mbaye Niang, quand il a rejoint le club saoudien d’Al Ahli, sous forme de prêt en 2021, ou Pape Alioune Ndiaye, après s’être exilé à Al Ain FC, en Arabie saoudite, sous les mêmes conditions en février 2021. Les deux joueurs ont depuis lors disparu des plans de Cissé.

Vers un changement de paradigme

Si Aliou Cissé a toujours été fidèle à sa philosophie, ne serait-il pas, après huit ans sur le banc des Lions, temps de remettre en cause ce paradigme ? Plusieurs arguments plaident en faveur d’une réponse positive. À supposer que les trois joueurs (Mendy, Koulibaly et Mané) se retrouvent en Arabie saoudite la saison prochaine, le coach prendra-t-il le risque de les rayer de sa liste, sur la seule base de leur signature dans un championnat hors du top 5 européen ? Le faire serait se tirer une balle dans le pied. Aliou disait de Mané qu’il est ‘’l’âme’’ de son équipe.

Édouard Mendy, même s’il a manqué les quatre dernières sorties du Sénégal, reste un élément important de la Tanière. ‘’Édouard fait partie, je ne le dirai jamais assez, des meilleurs gardiens du monde. Comme d’autres, il a subi des moments très compliqués. Mais cela n’enlève en rien ses qualités. C’est le gardien n°1 du Sénégal, quand il est en forme. Ça, c’est clair et net’’, a déclaré Aliou Cissé le 8 juin dernier, au début du stage de préparation du match contre le Bénin.

Quant à Koulibaly, il est la pierre angulaire de la défense sénégalaise. Le défenseur central de Chelsea a été de toutes les campagnes de l’équipe nationale depuis sa première sélection, en août 2015. Son leadership dans la Tanière s’est tellement ancré que Cissé en a fait son capitaine.

Pour une équipe qui ambitionne de défendre son titre dans six mois en Côte d’Ivoire, se priver de trois cadres tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy en si peu de temps est difficilement envisageable.

Par ailleurs, on pourrait penser que jouer dans des championnats moins relevés peut provoquer une baisse de forme physique et une perte de repères de la haute compétition. Soit ! Mais des joueurs comme Cristiano Ronaldo sont des exemples qui peuvent pousser à penser le contraire. L’attaquant d’Al Nassr, pour sa 200e sélection, a sauvé le Portugal en inscrivant l’unique but de la victoire (1-0) sur la pelouse de l’Islande, en éliminatoires de l’Euro-2024. Les Fennecs d’Algérie de Djamel Belmadi ont remporté la Can-2019 sous le nez des Lions, qu’ils ont battus en finale (0-1), avec dans leur rang des joueurs évoluant dans le championnat local et un certain Baghdad Bounedjah, pensionnaire d’Al Sadd du Qatar.

Aliou Cissé devrait, pour la première fois, pouvoir repenser sa conception de la compétitivité. Car seule la réalité du terrain compte. C’est peut-être dans ce sens que semble se diriger l’entraineur, quand il disait, à propos de l’intégration des jeunes, en conférence de presse de veille de match contre le Brésil, que ce qui l’intéresse c’est de disposer de ‘’bons joueurs, peu importe où ils sont...’’.

Wait and see.

LOUIS GEORGES DIATTA