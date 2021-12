Créé en juin 2020, le Fonamif (Fonds national des microfinances) est une trouvaille du gouvernement du Sénégal pour mettre en place des mécanismes destinés à accompagner la politique d’inclusion financière et sociale de l’Etat, au profit des couches vulnérables comme les femmes et les jeunes, et de contribuer à améliorer la qualité de la gouvernance opérationnelle et financière des systèmes financiers décentralisés (SFD). Pour ce faire, un budget de 200 millions est mis à contribution.

Zahra Hyane Thiam a procédé, ce weekend, au lancement officiel des activités du Fonamif. Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a profité de l’occasion pour expliquer l’importance de cet outil dans l’amélioration de la gouvernance financière au Sénégal.

A l’en croire, la stratégie du Fonamif s’articule autour d’une approche globale qui couvre l’ensemble des composantes de l’inclusion financière, économique et sociale, en s’appuyant sur deux piliers. ‘’Le premier pilier concerne les grands SFD (système financier décentralisé) que le Fonamif accompagnera, par le moyen d’une canalisation appropriée ou centralisation intelligente des financements, reposant sur une offre intégrée construite autour de plusieurs mécanismes de financement innovants’’, informe le ministre.

Ainsi, poursuit-elle, ‘’le second pilier s’intéresse essentiellement aux petits SFD, en leur proposant des mécanismes de financement souples et adaptés, renforcés par un dispositif d’appui progressif, afin de soutenir leur niveau de professionnalisation et faciliter l’atteinte de leur maturité institutionnelle et financière’’.

Selon Zahra Hyane Thiam, la mise en œuvre de cette stratégie repose sur quatre axes d’intervention que sont : ‘’Le financement, refinancement, bonification et garantie ; la gestion de ligne de refinancement pour compte ; l’ingénierie de programmes et de projets et l’assistance et accompagnement des acteurs.’’

La ministre estime que cet instrument novateur, ‘’qui apporte un souffle nouveau dans l’écosystème de la microfinance de par son approche et sa stratégie d’intervention, illustre encore une fois la ferme volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République à tout mettre en œuvre pour assurer l’inclusion financière et sociale des populations, gage d’une relance de notre économie nationale, en cette période de pandémie’’.

Dans ce cadre, indique-t-elle, ’’le Fonamif traduit l’engagement de l’Etat à réduire la fracture financière et sociale d’une frange importante de la population, en leur permettant de participer à l’effort de création de richesses. Il contribue donc à relever ces défis, en particulier la baisse substantielle des taux d’intérêt jusqu’ici appliqués aux services financiers proposés’’.

Dans ce dessein, ajoute le ministre, ‘’les SFD doivent disposer de ressources longues et stables, et à moindre coût, pour satisfaire les besoins de financement de leurs membres’’.

Dans la foulée, elle a invité les bénéficiaires à s’acquitter des remboursements dans les règles édictées. Pour elle, ‘’le respect des engagements souscrits pour les remboursements permettra à d’autres SFD de bénéficier, dans un avenir proche, de financements par le mécanisme du revolving’’.

Enfin, le ministre a exhorté les populations ‘’à s’approprier du Fonamif pour un renforcement des avancées enregistrées dans ce secteur ; une dynamique qui ouvrira une ère nouvelle du secteur de la microfinance, modernisé et adapté à la réalité économique au bénéfice des populations sénégalaises’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)