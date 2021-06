Six Sociétés d’intensification de la production agricole (SIPA) de la région de Matam ont bénéficié d’un financement de 1 222 792 207 FCFA, dont 761 091 514 FCFA de la ligne de financement de la PLASEPRI. La cérémonie de remise de financements a eu lieu, hier.

Le ministère de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire à travers la Plateforme d'appui au Secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise (Plasepri), en sa qualité de levier d’accès au financement et d’accompagnement des populations, a décidé d’accompagner les Sociétés d’intensification de la production agricole (SIPA) de la région de Matam, conformément aux orientations du président de la République, contenues dans le programme régional d'investissement.

‘’C’est ainsi qu'un financement de 1,223 milliards de FCFA, dont 761 091 514 FCFA de la ligne de financement de la PLASEPRI II (BNDE) et 461 700 693 F CFA, représentant la participation du Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural (PADAER), logé au MAER est dégagé au profit des SIPA. Ce financement permettra aux SIPA de Ndouloumadji, Founébé, Thiarène, Orkadièré, Dendory, qui existent déjà, de pouvoir prendre en charge, entre autres, les besoins liés aux équipements de production, aux infrastructures et équipements hydrauliques, à l’acquisition de Kit de panneaux solaires, à l’érection de pistes d’accès et à l‘électrification. Quant aux SIPA de Taïba et Sedo, ces nouvelles créations pourront, par le biais de ce financement, démarrer effectivement leurs activités’’, annonce la ministre de tutelle Zahra Iyane Thiam.

Elle a présidé, hier, la cérémonie de remise de financements à ces Société d’intensification de la production agricole (SIPA) et à la Mec Bamtare de Matam. La ministre en a profité pour rappeler que la mise en œuvre de ce plan de financement des SIPA participera à l’atteinte des objectifs de création et de promotion d’emplois. A terme, ce financement créera 675 emplois, dont 532 jeunes et consolidera 521 emplois, dont 322 jeunes. Au total, 1 196 emplois seront créés et consolidés, dont 854 jeunes. ‘’La MEC Bamtare de Matam bénéficie, quant à elle d’un refinancement d’un montant de 30 158 000 F CFA, qui permettra à 15 promoteurs intervenant principalement dans les secteurs de l’élevage, de l’agriculture, de la boulangerie, des prestations de services, de la restauration et du transport, de renforcer, substantiellement, leur potentiel économique’’, renchérit-elle.

D’après Zahra Iyane Thiam, l’Economie sociale et solidaire peut devenir l’un des principaux leviers d’optimisation de la croissance économique. En effet, la ministre de tutelle explique que c'est une méthode d'entreprendre qui vise, suivant une approche sociale, l’accès des populations, notamment les jeunes et les femmes, à un modèle de développement adapté et efficace aux réalités sénégalaises. Il a surtout été constaté que la mise en œuvre de ce modèle crée les conditions permettant aux différentes zones homogènes du pays, à l’instar de la région de Matam, de s’ériger en pôles de développement économique attractifs, viables, compétitifs et porteurs de développement.

Ainsi, la tutelle essaie de créer les ‘’conditions favorables’’ permettant de faire de chaque localité, un pôle de développement économique. Ceci, afin d'optimiser la performance des acteurs à la base et l’inclusion sociale et financière. Dans ce cadre, la Plateforme d'Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la diaspora sénégalaise (PLASEPRI), à côté d’autres programmes du ministère, en sa qualité de levier d’accès au financement et d’accompagnement des populations, joue un rôle important dans la mise en œuvre de ce modèle.

MARIAMA DIEME