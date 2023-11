Migrants interceptes

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, le patrouilleur ‘’Walo’’ de la marine nationale sénégalaise informe avoir intercepté trois pirogues transportant 408 candidats à l'émigration irrégulière, le 11 novembre 2023. D’après la note parvenue à ‘’EnQuête’’, plus de 8 500 migrants ont été secourus par les unités de la marine nationale durant l'année en cours.

Et en continuité des opérations de lutte contre l'émigration irrégulière, la gendarmerie nationale a interpellé, le 9 novembre 2023, 27 candidats entre Diogo et Joal. La Division de la communication de la gendarmerie nationale renseigne que, parmi les 27, il y avait sept Guinéens, sept Gambiens et trois Bissau-Guinéens. Ladite opération a permis de saisir sept fûts de 2 001 litres d'essence et un moteur de 40 CV.