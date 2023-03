Mimi Toure

Aminata Mimi Touré rejoint la vague d'indignations, après la sortie "haineuse et raciste" du président tunisien. L'ancien Première ministre va même plus loin, en appelant tout simplement à un "embargo" diplomatique et sportif à l'endroit de la Tunisie.

"Au regard du traitement inacceptable des ressortissants subsahariens en Tunisie et des déclarations racistes et haineuses du président Kaïs Saied, il faut suspendre la participation de la Tunisie des instances de l’Union africaine pour violation de sa Charte constitutive et suspendre la participation de la Tunisie à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football", peut-on notamment lire sur la page Facebook de Mimi Touré.

Elle a aussi mis sur table une solution plus locale, pour le rapatriement des Sénégalais vivant dans cette partie du Maghreb. "Nous demandons au président Macky Sall d’affréter sans délai son avion pour aller chercher nos compatriotes en Tunisie et que l’ambassadeur de Tunisie au Sénégal soit renvoyé à Tunis jusqu’à nouvel ordre avec un message d’indignation", a-t-elle publié sur Twitter.