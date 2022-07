L’autopont de Keur Massar a été mis en service, hier. Le préfet du département a promis de veiller personnellement à son entretien, précisant que les impactés de ce projet ont été indemnisés, mais que des difficultés subsistent à ce niveau.

Pour améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar, l’Etat du Sénégal avait initié un vaste programme de réalisations d’autoponts. Celui de Keur Massar, qui est un des ouvrages majeurs du programme réalisés dans la banlieue dakaroise, en fait partie. Il s’agit du premier ouvrage d’envergure construit pour le tout nouveau département de Keur Massar. Il a, entre autres, pour objectif de diminuer les embouteillages notés au carrefour dénommé ‘’Station Shell Keur Massar’’, de désengorger les grands axes routiers du département, à savoir la sortie de l’autoroute A1 et son croisement avec la route des Niayes et de donner au nouveau département de Keur Massar un espace d’épanouissement pour améliorer le cadre de vie des populations.

Initié en mars 2021, l’ouvrage a coûté 9 milliards F CFA. Les travaux ont été essentiellement axés sur la réalisation d’un pont en 2x2 voies porté par la route des Niayes pour un linéaire de 400 m incluant des rampes, 4 bretelles de raccordements avec un giratoire pour un linéaire de voiries de plus 2 km, la réalisation de voiries connexes pour un linéaire de plus d’un kilomètre, la réalisation de trottoirs de 2 m de largeur pour un linéaire total de près de 1 500 m, la reprise de l’assainissement intégral de la zone projet. Sans oublier la libération des emprises pour un montant de près de 2 milliards F CFA, l’aménagement paysager de la zone projet, la mise en œuvre d’espaces publics avec du mobilier urbain et l’éclairage public, et l’éclairage d’ambiance.

Après 14 mois de construction, il a été procédé officiellement à son ouverture, hier. Le préfet de Keur Massar, qui a présidé la cérémonie, a souligné que sa mise en service intervient 13 mois après que Keur Massar a été érigé en département. ‘’C’est un soulagement, car pendant longtemps, les populations ont été patientes, courageuses de supporter les nuisances liées à ce genre de chantier. Ce fut un grand chantier avec beaucoup de déviations, de bruits et de poussières, mais jamais elles ne se sont plaintes de cela, parce qu’elles ont compris que l’ouvrage leur appartient. Ce bijou est le cinquième du genre ici à Dakar. Tout ceci contribue à faciliter la mobilité dans la capitale. Il y a quelques mois, il était impossible de se déplacer à Keur Massar. Aujourd’hui, c’est chose réglée, grâce à cet ouvrage qui coûtait presque 10 milliards F CFA’’, s’est réjoui Saïd Fall.

Pour lui, c’est un important investissement de l’Etat qui demande l’engagement de tous à le préserver, à l’entretenir, à veiller à ce qu’il n’y ait pas de problèmes à ce niveau. ‘’Je compte sur les populations pour leur engagement sérieux, mais aussi pour leur amour pour la localité. Tout le monde y mettra du sien. Toutes les autorités de cette localité prendront les dispositions nécessaires pour l’entretien de cet ouvrage. On le fera ensemble. Me concernant, j’ai déjà pris un arrêté interdisant toute occupation anarchique sous l’emprise de l’autopont. Pour dire que nous veillerons à ce que toutes les occupations soient évitées. Les maires feront de même pour les occupations secondaires’’.

S’agissant des impactés par le projet, le préfet a confié : ‘’Il y a eu, avant l’érection de Keur Massar en département, un recensement qui a été fait par une commission. Toutes les 26 familles impactées ont été indemnisées par l’Ageroute. On a eu quelques difficultés, il faut l’avouer, pour faire libérer l’emprise, mais le juge nous a permis d’avancer, pour tenir compte de l’intérêt général, en demandant de consigner de l’argent au niveau de la Caisse des dépôts et consignations pour certaines familles qui, jusqu’à présent, n’ont pas encore donné leur accord. De façon générale, tout ce qui devait être fait en amont l’a été, en termes de prise en charge des personnes affectées par le projet’’, a soutenu M. Fall.

CHEIKH THIAM