Après plusieurs années de construction, la mise en service de l’usine Keur Momar Sarr 3 sera effective le 31 mai prochain au plus tard. L’annonce est du ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam.

Lors de sa visite à l’usine Keur Momar Sarr 3 (KMS3) le 8 décembre 2020, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) avait demandé à la Sones et aux entreprises de tout faire pour que la production d’eau puisse démarrer au plus tard le 31 mars 2021. La production d’eau à grand débit de 6 000 m3/h a effectivement démarré le 15 février 2021. Selon Serigne Mbaye Thiam qui était hier à Thiès pour les tests de KMS3, cette production d’eau par la nouvelle usine de KMS3 est arrivée dans la capitale du Rail, depuis le 9 mars 2021. Elle est également arrivée à Diamniadio, point d’injection dans le réseau d’alimentation en eau potable de Dakar, depuis le 19 mars 2021. Donc, l’engagement qui était d’assurer la production d’eau le 31 mars, a été tenu, selon lui.

Il reste le dernier engagement, qui est la disponibilité de l’eau potable (car l’eau qui est produite actuellement n’est pas encore apte à la consommation) à Dakar, disponibilité qui dépend de la fin des opérations de désinfection et de rinçage des canalisations. Ce qui est, selon le ministre, un impératif technique et sanitaire. Elle est d’une grande complexité pour ce genre d’infrastructures hydrauliques et d’un très haut niveau d’exigence lié à la dimension des ouvrages.

De telles opérations, pour M. Thiam, ne peuvent être bâclées ou négligées. ‘’En conséquence, pour le respect du protocole technique et sanitaire, l’eau actuellement disponible, produite, est transportée jusqu’à Thiès, puis à Diamniadio, et qui atteste que l’usine et les canalisations sont fonctionnelles. Cette eau ne peut être distribuée en l’état pour la consommation humaine. C’est de l’eau qui est utilisée pour nettoyer, désinfecter et rincer. On attendait que l’usine de KMS produise de l’eau, pour l’utiliser pour ces opérations. On aurait pu gagner du temps, en utilisant l’eau de KMS1 et KMS2, mais si l’on avait utilisé pendant ces jours de désinfection, de nettoyage et de rinçage, il allait y avoir un manque d’eau à Dakar’’, a informé le ministre.

Il est décidé la poursuite du processus de potabilisation de l’eau qui passe obligatoirement par la désinfection puis le rinçage des canalisations qui transportent cette eau vers les zones de consommation. C’est un acte de responsabilité pour l’Etat, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, précise-t-il.

Avant de rappeler que cette exigence de conformité préserve la santé des populations. ‘’Je demande aux compatriotes qui sont confrontés à des pénuries d’eau de faire encore preuve de patience, car nous sommes proches du but. Je ne vais pas avancer de date, car c’est des exigences et on n’est pas à l’abri de surprises techniques, car c’est une usine, des canalisations qui sont à l’essai, en test. Il nous faut conjuguer l’impératif technique et la nécessité d’avoir, dans les meilleurs délais, la production supplémentaire de 100 000 m3/h. Le gouvernement demande aux entreprises du projet KMS3, à la Sones et la Sen’Eau, de tout faire pour que l’eau potable produite par KMS3 puisse être distribuée aux ménages, au plus tard dans l’intervalle de temps, du protocole sanitaire technique qu’il faut ressortir. En tenant en compte de quelques aléas, on peut rendre disponible l’eau au niveau des ménages, en hypothèse optimiste, le 5 mai 2021 et en hypothèse pessimiste, le 20 mai 2021. Je le dis sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences techniques majeures. Et prions qu’il n’arrive pas’’.

Serigne Mbaye Thiam pense avoir enregistré des progrès remarquables, depuis sa visite le 20 décembre 2020, en prélude aux tests, suivi de la réunion de mise en service qu’il présidait le 7 janvier 2021 et celle d’évaluation sur le site de KMS3, le 2 mars dernier.

Depuis le début du mois de mars, 600 000 m3 d’eau ont été produits par l’usine de Keur Momar Sarr. Cette quantité a servi à remplir 184 km de canalisation en diamètre de 1,50 m, entre KMS et Thiès, et 32 km de canalisation en diamètre 1,6 m pour l’essentiel, entre Thiès et Diamniadio. ‘’Cette eau a permis de nettoyer 130 km sur les 216 km de canalisation du projet KMS3. Il y a six semaines donc, aucune goutte d’eau n’était dans les conduites de KMS à Thiès. Il fallait attendre la mise en service de la nouvelle usine de KMS3, pour qu’elle couvre elle-même les besoins en eau des opérations techniques et sanitaires de mise en service des canalisations. Ces volumes ne pouvaient être prélevés sur les usines de KMS1 et KMS2 qui servent à l’alimentation en eau des populations dans un contexte de tension sur la distribution de l’eau potable. Depuis une dizaine de jours, l’eau a atteint le niveau des réservoirs de Thiès, qui est à 184 km du point de production de KMS’’, renchérit-il.

Et d’ajouter : ‘’A partir de cette zone de transit vers Dakar, l’eau est convoyée au poste de Dakar, au lieu précis du point K, à la lisière du nouveau pôle urbain de Diamniadio. Malgré le contexte difficile de la Covid-19, les entreprises ont travaillé d’arrache-pied pour pouvoir livrer l’usine, produire l’eau et la mettre à la disposition des populations dans des délais qui étaient conformes ou pas loin du planning qui était arrêté. On avait dit 1,3 milliard, mais l’exposé d’aujourd’hui a montré que c’est 1,5 milliard de litres d’eau qui vont être utilisés pour ces opérations. Il y a un temps de séjour de l’eau dans les canalisations pour la coloration, pour pouvoir assurer des conditions de production conformes aux normes sanitaires. Nous allons donc poursuivre tout cela.’’

Les populations appelées à s’abstenir d’utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit

A l’endroit de la population riveraine de la nouvelle conduite, Serigne Mbaye Thiam a soutenu que les volumes d’eau qui sont produits actuellement, ne constituent pas une fuite sur les installations existantes, à savoir les conduites des usines de Gnith, KMS1 ou KMS2. Il s’agit de rejet occasionné par le processus de nettoyage, de désinfection de la troisième conduite de KMS. Puisque, dans quelques jours, vont commencer les opérations de désinfection, il a invité les populations à s’abstenir d’utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit, parce qu’elle contient une concentration de chlore assez importante.

