Le secrétaire d’Etat belge à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, et le secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, co-président aujourd’hui le lancement du Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Belgique et le Sénégal.

‘’Le Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Belgique et le Sénégal, financé par l’Union européenne, dans le cadre du programme ‘Mobility Partnership Facility’, vise à offrir des opportunités de mobilité de courte et moyenne durée à des micro et petit (es) entrepreneur (es) sénégalais (es) innovant (e) s, auprès d’entreprises basées en Belgique.

Ce parcours d’échanges et d’apprentissages devra permettre à ces entrepreneurs de partager des expériences en vue d’améliorer leurs performances et de nouer des contacts en vue d’éventuels partenariats et activités commerciales’’, renseigne un communiqué de l’Agence belge de développement (Enabel), reçu hier, à ‘’EnQuête’’.

...Dans cette phase pilote, la même source informe que 60 entrepreneur (e) s sénégalais (e) s (et/ou leur personnel) bénéficieront de ce parcours d’incubation auprès de 60 entreprises belges et 10 entreprises de la diaspora. ‘’Le projet vise également à créer des opportunités pour les acteurs publics et privés engagés dans le soutien à la promotion de l’entreprenariat durable et la création d’emplois décents au Sénégal. A terme, il devra permettre de renforcer le dialogue institutionnel et les partenariats durables entre acteurs publics et privés, sénégalais et belges, engagés dans le soutien à la promotion de l’entreprenariat durable au Sénégal’’, poursuit le texte.