Mardi pour Ama Baldé et mercredi pour Modou Lô, les deux protagonistes pour le combat royal ont sacrifié au traditionnel Open Press avant le jour J.

À seulement quatre jours de leur combat tant attendu, Ama Baldé et Modou ont effectué leur open presse en milieu de semaine. C'était l'occasion pour les deux athlètes de communier avec leurs supporters et permettre à ces derniers d'apprécier de plus près leur état de forme. Pour l'actuel Roi des arènes, le stade municipal des Parcelles-Assainies a refusé du monde, ce mercredi. Papa Sow, Franc, etc., les champions de la localité étaient aux premiers rangs pour accompagner leur porte-drapeau. Kharagne Lo, qui a enchaîné les jeux de jambes, les courses et la boxe, est apparu en pleine forme. Ses prestations répétées ont rendu la foule hilare et confiante au vu de l'état de forme de la star.

Se penchant sur la date fatidique, XLo s'est voulu très clair : cette confrontation revêt une importance capitale pour lui et la suite de sa carrière, et l'orientation qu'il voudrait lui donner. "C'est un combat très important pour moi. Je dirai même que c'est un combat personnel. Bagarre, lutte pure, physique, j'ai pris en compte tous les ingrédients nécessaires pour prendre le meilleur sur mon adversaire, le 5 novembre prochain. J'attends Ama de pied ferme et je ne suis pas encore disposé à céder la couronne de Roi des arènes. Je veux régner pour très longtemps, jusqu'à la fin de ma carrière si possible, ça serait l'idéal", a prévenu Modou Lo.

Conscient aussi du défi de la non-violence qu'il faudra relever, le Roi des arènes a lancé un message fort en ce sens. "Les Parcellois sont de nature très civilisés. Ils ne connaissent pas la violence. Je les invite à maintenir ce cap, de la même façon que je convie les supporters de mon adversaire à cultiver la discipline, la non-violence et le fair-play en dehors et à l'intérieur de l'arène. Le sport doit fédérer et non diviser les personnes et après tout, nous sommes des Sénégalais. J'espère que tout se fera dans la parfaite sportivité".

Ama Baldé : "Je ferai le nécessaire pour battre mon adversaire."

Concernant Ama Baldé, c’est dans un stade Alassane Djigo bondé de monde que le fils de Falaye Baldé a tenu son Open Press. Accompagné par tous les lutteurs de Pikine dont Eumeu Sène, Sokh ou encore Malaw Séras, Ama Baldé a promis de terrasser son adversaire et de devenir le nouveau Roi des arènes. "Je ne vois rien d’autre que la victoire et c’est ce que je dois à Pikine. J’ai travaillé dur pour ce moment et la balle est désormais dans mon camp. Moi Amadou Baldé, je ferai le nécessaire pour battre mon adversaire et devenir le nouveau Roi des arènes".

À l'instar de son challenger, le Pikinois en a aussi placé une au nom du fair-play et de la sportivité. "Je ne demande à personne de venir au stade pour créer des problèmes. Que l'esprit du sport prime sur tout le reste. Je vais gérer, car c’est moi le principal concerné. Je remercie mes amis et tous mes accompagnants. Ils n'ont ménagé absolument aucun effort pour me soutenir sur bien des plans".

Ce combat, sans doute la plus belle affiche de ces cinq dernières années, est attendu par tous les amateurs. Avec tout l'engouement qu'il suscite de part et d'autre, il passe comme l'occasion rêvée de donner un nouveau souffle à l'arène sénégalaise en perte de vitesse, depuis plusieurs saisons maintenant.

Outre cet enjeu marketing pour la lutte existe l'importance sportive pour les deux champions. Modou Lô, après quatre ans sans le moindre combat, voudra conserver son titre de roi et surtout fera tout pour ne pas perdre sa couronne de sitôt.

Mais en face, Ama Baldé reste un challenger très coriace, difficile à manœuvrer. Le fils de feu Falaye Baldé aura là une belle occasion de trôner sur l'arène, son rêve ultime, sa consécration après une carrière jusqu'ici fabuleuse.

Mamadou Diop