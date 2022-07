L’équipe du Sénégal, logée dans la poule A de la Coupe du monde 2022 avec le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur, aura son camp de base au Duhail Handball Sports Hall, à Doha, selon une information de la Fifa qui a dévoilé les lieux de résidence des 32 nations qui seront au Qatar en novembre prochain.

La Fifa a dévoilé, hier, les camps de base des 32 équipes devant prendre part à la Coupe du monde 2022, du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Les Lions seront logés au Duhail Handball Sports Hall choisi par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Les champions d’Afrique vont s’entrainer au stade Abdallah-ben-Khalifa, qui abrite les rencontres du club Al Duhail SC. ‘’Nous nous réjouissons de pouvoir montrer aux supporters les installations haut de gamme aménagées par le Qatar pour accueillir leur équipe’’, a déclaré le directeur général de Fifa World Cup Qatar 2022, Nasser Al Khater. Ce site avait déjà séduit la mission sénégalaise d’inspection conduite par les vice-présidents de la FSF, El Hadj Amadou Kane et Cheikh Ahmed Tidiane, en avril dernier. Il est composé de 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant neuf, une administration de la Fédération qatarie de handball, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine.

Les structures d’hébergement comprennent des hôtels quatre ou cinq étoiles, des villas, des complexes hôteliers ou des logements non hôteliers, y compris des résidences d’académies sportives ou des logements scolaires/universitaires. Outre des infrastructures telles que des salles de soins, les équipes bénéficieront d’espaces communs à leur usage exclusif afin de préserver leur intimité tout en répondant aux protocoles élaborés en matière de sécurité. Le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur, adversaires du Sénégal dans la poule A, seront logés respectivement au Al Aziziyah Boutique Hotel, au St Regis Doha et au Hyatt Regency Oryx Doha. Le Sénégal et les Pays-Bas joueront le match d’ouverture à l’Al-Thumama Stadium, d’une capacité de 40 000 places. Ce stade abritera également la 2e rencontre des Lions contre celle du pays hôte, le 25 novembre. La bande à Sadio Mané bouclera la phase de poules face à la sélection équatorienne, le 29 novembre au Khalifa International Stadium.

Durant tout le séjour au Qatar, chaque équipe nationale aura son propre camp de base. Les délégations n’auront pas besoin de changer de lieu d’hébergement ou effectuer de longs voyages, car elles pourront séjourner au même endroit tout au long de la compétition et aucun vol intérieur n’étant requis pour se rendre sur les sites des différentes rencontres.

Selon le directeur de la Division Coupe du monde de la Fifa, qui qualifie cette édition du Mondial comme ‘’unique en son genre’’. ‘’Cette Coupe du monde 2022 offrira aux équipes tous les avantages de son concept compact ainsi que la chaleureuse hospitalité locale. Les joueurs auront davantage de temps pour s’entraîner et récupérer entre les matches tout en profitant de l’ambiance qui règnera dans le pays. En effet, les délégations des 32 nations qualifiées et leurs fans seront au même endroit’’, a déclaré Colin Smith.

Au total, 162 visites d’inspection ont été organisées depuis octobre 2019 au bénéfice des équipes qui ont pris part aux qualifications pour la Coupe du monde 2022.

LOUIS GEORGES DIATTA