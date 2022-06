Ambassadeur de la Coupe du monde 2022, le champion d’Afrique 2015 avec la Côte d’Ivoire, Yaya Touré, pense que le Sénégal est l’équipe la mieux placée, parmi les cinq sélections africaines, pour créer la sensation au Qatar.

A cinq mois de la Coupe du monde, les 32 équipes qualifiées sont connues et le programme calé. Dans un entretien accordé à rfi.fr, l’ancienne star de la Côte d’Ivoire, Yaya Touré, s’est exprimée sur le prochain Mondial au Qatar.

Selon lui, des équipes comme le Brésil, l'Argentine, la France ou l'Angleterre, de même que l’Allemagne et l’Espagne seront très attendues pour aller jusqu’au bout. Parmi les cinq pays africains - le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, le Ghana et le Sénégal, champion d’Afrique en titre - qui représenteront le continent, l’ancien milieu de terrain de Manchester City pense que la sélection d’Aliou Cissé est la mieux outillée pour faire une bonne performance.

‘’Pour moi, le Sénégal est plus ou moins bien placé’’, a soutenu Yaya Touré, qui est convaincu que les Lions ont de réelles chances de sortir du groupe A où ils vont croiser le fer avec les Pays-Bas, pour le match d’ouverture du Mondial, le Qatar, pays hôte, et l’Équateur. ‘’Je crois que le Sénégal est une très bonne équipe actuellement en Afrique. Elle vient d'être sacrée championne d'Afrique. Elle peut faire bonne figure. Les Pays-Bas sont favoris de ce groupe, mais le Sénégal a un bon coup à jouer’’, a estimé le petit frère de Kolo Touré. Toutefois, Yaya a invité les hommes de Cissé à faire preuve d’humilité, ‘’rester concentré, ne pas sous-estimer des équipes comme l’Équateur et le Qatar’’.

Le champion d’Afrique 2015 a dit craindre les équipes sud-américaines ‘’très joueuses, très difficiles à contourner’’. ‘’Elles ont l'habitude de jouer contre des équipes comme l'Argentine et le Brésil. Elles ont la capacité de stopper ces grosses nations. Si elles sont au Mondial, ce n'est pas par hasard, c'est qu'elles le méritent’’.

Pour les autres sélections africaines, le natif de Bouaké est un peu plus perplexe. Pour lui, la situation est compliquée pour la Tunisie, logée dans la poule de la France et du Danemark, et le Cameroun, qui a hérité du Brésil, de la Suisse et de la Serbie dans le groupe G. Pour le Ghana et le Maroc, l’ex-joueur du Barça veut y croire, malgré le calibre des adversaires. ‘’Je crois que le Ghana peut quand même faire bonne figure, voire créer la surprise. Le Maroc a un bon coup à jouer dans un groupe où ça peut passer’’.

‘’Le meilleur pour Sadio Mané’’

Yaya Touré a estimé que l’équipe du Sénégal dispose d’individualités qui font de cette équipe un vrai foudre de guerre. Parmi eux, il y a Sadio Mané en tête d’affiche, qui sera ‘’très attendu’’. L’Ivoirien est certain que ce Mondial sera celui de Mané. ‘’Je vois qu'il a enchaîné pas mal de matches, qu’il a souffert de très peu de blessures. Il n'est pratiquement jamais blessé ; il est très fort physiquement. Je veux le meilleur pour lui. J'espère qu'il fera un bon tournoi’’.

Pour briller au Qatar, Sadio pourra compter sur de nombreux joueurs ‘’intéressants’’, a indiqué l’ambassadeur de la Coupe du monde 2022. ‘’On voit que le Sénégal a un effectif assez costaud, avec beaucoup de joueurs évoluant dans de grosses équipes en Europe. On voit Kalidou Koulibaly à Naples, un joueur déjà confirmé, recherché par tous les grands clubs, qui figure parmi les meilleurs du monde. Il y a Gana Guèye qui joue à Paris. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire du temps où on jouait la Can et le Mondial. Il y a aussi le gardien Edouard Mendy de Chelsea qui a gagné la Ligue des champions’’.

Yaya Touré s’est aussi exprimé sur le Ballon d’Or France Football. Sadio Mané, champion d’Afrique, Meilleur joueur de la Can-2021, vice-champion d’Europe, vice-champion d’Angleterre, est pressenti comme le principal challenger de Karim Benzema. L’ancien de l'Asec Mimosas espère que Sadio ‘’gagnera’’ le trophée et ne sera pas ‘’juste bien classé’’ comme les fois passées. ‘’Sadio Mané est un super joueur et une super personne’’.

