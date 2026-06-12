L’équipe du Sénégal a bouclé sa préparation par un nul face à l’Arabie Saoudite (0-0), ce mardi, après la défaite contre les États-Unis. Malgré cette phase de préparation difficile, les Lions ont la cote chez les observateurs, qui les considèrent comme l’équipe africaine la mieux armée pour aller le plus loin possible à la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi de la 25e édition de la Coupe du monde a été donné au Mexique, ce vendredi. Pour la première fois de son histoire, l’Afrique sera représentée par dix sélections. Le Maroc, première et unique équipe demi-finaliste lors du Mondial 2022, sera très attendu. Les Marocains devront confirmer leur parcours exceptionnel au Qatar. Pourtant, à en croire l’analyse des observateurs, le Sénégal semble avoir la faveur des pronostics. Les Lions sont considérés comme les mieux lotis pour aller le plus loin possible dans cette compétition parmi les dix représentants du continent.

Intervenant dans l’émission ‘’Invité Afrique midi’’ de RFI, le journaliste, sociologue, membre de l'Institut des sciences sociales et politiques (ISP) de Nanterre, retient la ‘’qualité’’ des joueurs et la ‘’quantité’’ comme conditions indispensables pour atteindre les derniers tours de ce tournoi. Compte tenu de ces facteurs, Hervé Kouamou mise sur le Sénégal comme la formation africaine la plus apte à parvenir à ces sommets. ‘’Je pense que l'équipe la plus outillée pour aller le plus loin, c'est le Sénégal. Je ne serai pas très original. Le Sénégal a à la fois de l'expérience et de la jeunesse.’’

Même s’il range le Maroc parmi les nations africaines capables de réaliser une bonne prestation au Mondial, Kouamou fait plus confiance aux Lions de la Teranga. ‘’Ils ont un effectif un peu plus étoffé que celui du Maroc, qui est le deuxième pays pour moi qui peut avoir une belle performance à la Coupe du Monde, même si avec le Maroc, on a moins de certitudes puisqu’ils ont changé de sélectionneur entre-temps. Pour moi, le Sénégal et le Maroc ont le plus de chances. Et s’il n’y en avait qu’un, je miserais plutôt sur celui du Sénégal.’’

Champion du monde en 98 avec la France, Thierry Henry a livré ses favoris pour la Coupe du monde. Pour l’ancien attaquant d’Arsenal, cette édition est bien plus ouverte que les précédentes. ‘’On ne se rend vraiment pas compte de cette densité. L’Argentine, ce sont les champions sortants donc il faut les respecter. Le Portugal avec son milieu de terrain, c’est un truc de malade et ils ont toujours le monstre devant (Cristiano Ronaldo). Ensuite, attention à l’Espagne, championne d’Europe. Il y a nous (l’équipe de France).’’

Toutefois, le Français attire l’attention sur certaines équipes qui peuvent créer la surprise, dont le Sénégal. ‘’Attention, on a toujours une équipe qui va nous surprendre mais on ne sait jamais laquelle ! Est-ce que le Brésil va enfin se réveiller ? La liste est très longue ! Moi, j’ai toujours dit, et ça fait plus d’un an et demi que j’en parle, la Norvège ! Vous avez vu leurs éliminatoires ? Ils sont impressionnants. Et le Sénégal avant la Coupe d’Afrique, j’en parlais aussi !’’

Les Lions sont donc pris au sérieux par les analystes. D’ailleurs, Alain Giresse donne du crédit à ce groupe de Pape Thiaw. Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’ancien sélectionneur national du Sénégal valide la capacité de la bande à Sadio Mané à atteindre le dernier carré. ‘’Si l’on parle du Sénégal, il a le potentiel pour atteindre au moins les demi-finales. Après, nous savons qu’il peut y avoir des faits de jeu, des situations imprévues durant les matchs, mais intrinsèquement, le potentiel est là.’’

LOUIS GEORGES DIATTA