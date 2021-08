L’équipe nationale du Sénégal a reçu, hier, le drapeau national des mains du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, représentant son collègue des Sports. Le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a invité les Lions à hisser haut le football sénégalais à la Coupe du monde de Beach Soccer 2021, prévue du 19 au 29 août en Russie.

En partance pour la Coupe du monde de Beach Soccer, l’équipe du Sénégal a reçu, hier, le drapeau national. Empêché, le ministre des Sports a été représenté par son collègue de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Abdoulaye Seydou Sow, par ailleurs 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a transmis aux Lions ‘’le soutien et les encouragements du chef de l’Etat’’.

Rappelant le parcours élogieux de la sélection nationale, M. Sow a exhorté les champions d’Afrique à maintenir leur dynamique victorieuse pour ‘’marquer l’histoire du Beach Soccer à Moscou’’ et, par la même occasion, effacer le goût amer laissé par l’élimination précoce de la bande à Sadio Mané à la Coupe du monde 2018. ‘’Vous en avez le potentiel et les atouts nécessaires. Vous avez su vous maintenir au sommet pendant plusieurs compétitions de façon consécutive et durable. Ce qui est un fait rare en Afrique et dans le monde, puisqu’en sport, la tendance est au resserrement des forces et au nivellement des valeurs’’, a déclaré le président de la Ligue sénégalaise de football amateur nouvellement réélu.

C’est dans le même sillage que le président de la FSF a invité le capitaine des Lions et ses coéquipiers à la ‘’constance’’. ‘’Restez ce que vous avez toujours été et faites plus et mieux pour qu’encore une fois, vous finissiez par convaincre les plus sceptiques, s’il en est, que sur ces 20 dernières années, vous êtes parmi les meilleures équipes de ce pays au plan international, toutes disciplines confondues’’, a dit Augustin Senghor. Le président de la Fédération sénégalaise de football a demandé aux joueurs de ‘’montrer, en Russie, le meilleur visage du football sénégalais. Nous savons que vous en êtes capables, vous en avez la volonté’’.

Pour sa part, le capitaine de la sélection nationale a réitéré l’engagement pris devant le président de la République. Lors de la cérémonie d’hommage aux Lions champions d’Afrique de Beach Soccer, Macky Sall avait fixé comme objectif à Alseyni Ndiaye et sa bande d’atteindre la finale de la prochaine Coupe du monde (du 19 au 29 août). Le président Sall avait déclaré qu’il ferait le déplacement à Moscou pour assister à cette finale, le 29 août prochain, en cas de qualification du Sénégal.

‘’Donc, la balle est dans notre camp. On prie Dieu d’atteindre notre objectif et celui du président de la République qui avait élevé la barre très haut’’, a imploré le portier du Sénégal.

Après avoir reçu le drapeau national des mains du ministre de l’Urbanisme, le meilleur joueur de la dernière Can de Beach Soccer, à Saly, a remis un maillot de l’équipe nationale pour le chef de l’Etat, qu’il ‘’portera le jour de la finale’’.

Liste des 14 Lions : Alseny Ndiaye, Amadou Ba, Seydina Issa Diagne, Mamadou Sylla, Pape Demba Ndour, Jean Ninou Diatta, Pape Mar Boye, Amar Samb, Mamadou Dieng, Mamour Diagne, Babacar Fall, Raoul Mendy, Ibrahima Baldé et Seydina Mandione Diagne

NGALLA SYLLA - SELECTIONNEUR NATIONAL

‘’L’équipe est prête’’

Le sélectionneur national, Ngalla Sylla, a fait le point sur la préparation de l’équipe de Beach Soccer, qui doit prendre part à la Coupe du monde, prévue du 19 au 20 août prochain, en Russie. Selon lui, les Lions sont prêts à défendre dignement les couleurs sénégalaises.

‘’C’est une motivation de recevoir le drapeau national’’

‘’On vient de recevoir le drapeau national. C’est une fierté et une grande motivation. C’est une occasion pour nous de féliciter et remercier la nouvelle équipe fédérale qui vient de s’installer. Je pense que l’équipe est prête pour aller défendre les couleurs du Sénégal. Après la Can, on avait demandé 15 jours. Le président avait refusé et nous a dit que nous avions juste 9 jours. On est entré en regroupement, avant d’aller disputer un tournoi à Dubaï qu’on a remporté avec 10 joueurs. De retour au Sénégal, avec la pandémie, on s’était confiné dans un hôtel de la place. Même la Tabaski, on l’a passée tous ensemble à l’hôtel. Pour vous dire que ce n’était pas facile. C’est l’occasion de remercier les joueurs par rapport à leur collaboration.

Sur la préparation, on a joué des matches amicaux avec des équipes comme Kawsara, APLN ou Galaxy de Salif Diao. Ce n’était pas évident d’avoir des matches de préparation. Il fallait donc voir avec la fédération comment partir très tôt en Russie pour pouvoir disputer là-bas quelques matches amicaux. N’eût été les élections, on serait parti depuis le 5 août dernier. Nous décollerons demain (aujourd’hui) à 6 h 55. Sur place, nous ferons une séance de décrassage le premier jour, pour permettre aux joueurs de s’adapter au climat, avant d’affronter le Japon en match amical le jour suivant. Après, le 14 août, il y a une séance de récupération, rectification tactique et ensuite préparer le match contre le Paraguay. Pourquoi le Paraguay ? Parce que notre premier match, c’est contre l’Uruguay qui est dans la même zone. Et après ce match-là, on verra ce qu’il faut améliorer, ce qu’il faut garder pour la suite de la compétition.’’

‘’J’espère que cette année sera la bonne’’

‘’Avec tout le respect qu’on a pour le Portugal, même si on le considère comme notre bête noire, l’affronter est une source de motivation. Parce que le Sénégalais, quand on lui dit ’On va te tuer’, c’est là qu’il parvient à sortir le meilleur de lui-même. Et j’espère que cette année sera la bonne pour nous. En tout cas, les joueurs sont déterminés, tout comme la fédération et le peuple sénégalais. Moi, j’ai confiance en mes joueurs. Touchons du bois : à part Babacar Fall, un des piliers de cette équipe qui souffre un peu des adducteurs depuis la Can, les joueurs se portent très bien.’’

‘’On a un bon groupe’’

‘’Le football, c’est les performances. Même moi le coach, si je suis là à buter à chaque fois sur la barre des quarts de finale ou que je sois éliminé à chaque fois en phase de poules, ma présence à la tête de cette équipe ne sera plus nécessaire. Donc, les joueurs aussi sont convoqués sur la base de leurs performances. Il y a eu beaucoup d’interprétations sur la liste des joueurs, mais il fallait faire des changements. Un choix est toujours difficile, mais je l’assume avec mon staff. En tout cas, j’ai confiance en ces jeunes joueurs qui ont joué le championnat du Sénégal. Ce sont des Sénégalais qui viennent du championnat local, à part l’attaquant de pointe qui est un profil rare qu’on est allé chercher en petite catégorie, en collaboration avec mon doyen Amadou Diop ‘Boy Bandit’. C’est lui qui m’a recommandé ce joueur qui évolue au Jaraaf. Je l’ai ensuite vu jouer et il s’est très bien comporté à Dubaï. J’espère qu’il jouera sa partition en Russie. Il y a aussi Amar Samb de l’Olympique de Ngor et Mamadou Dieng de Yoff. Sinon, ce sont des anciens avec l’ossature composée du capitaine Alseny Ndiaye, Babacar Fall et Mamadou Sylla. Je pense qu’on a quand même un bon groupe.’’

LOUIS GEORGES DIATTA