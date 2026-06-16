Une véritable sensation ! Pour sa première apparition en phase finale de Coupe du monde, le Cap-Vert a tenu tête à l’Espagne, considérée comme l’équipe favorite du Mondial 2026. La Roja a dû se contenter d’un nul face aux Requins bleus (0-0), ce lundi, à l’occasion de la première journée du groupe H à Atlanta.

Les Espagnols ont souffert d’un manque d’impact criant dans la zone de vérité. À l’exception d’une tête de Ruiz repoussée par Vozinha, les Cap-Verdiens n’ont concédé quasiment aucune situation grâce à un secteur défensif performant. Le symbole de l’impuissance ibérique ? Des frappes lointaines peu dangereuses.

En raison d’une maîtrise trop stérile, la Roja a même essuyé quelques sifflets de la part des spectateurs présents. Malgré l’entrée de Yamal à 20 minutes du terme, Vozinha et ses coéquipiers, émoussés physiquement, ont résisté et forcé l’Espagne à débuter par un match nul.

Un peu plus tôt, c’est l’Égypte qui a tenu en échec la Belgique (1-1), à Seattle. Ce sont les Égyptiens qui ont le plus souvent eu la possession du ballon. Les hommes de Hossam Hassan ont ouvert le score par Ashour (0-1, 20e), dont la frappe puissante a surpris le gardien Courtois.

Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia ont montré un meilleur visage. Le poteau a sauvé les Pharaons sur un coup franc de De Bruyne. Mais quelques secondes après son entrée en jeu, l'attaquant belge Lukaku a poussé Hany (1-1, 66e) au but contre son camp. Les Égyptiens sont parvenus à conserver le point du nul jusqu’au bout.