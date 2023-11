L’équipe du Sénégal n’a pas pu conserver son fauteuil de leader de la poule D à la Coupe du monde des moins de 17 ans. Les Lionceaux qui étaient bien partis avec une qualification en huitièmes de finale en poche dès la 2e journée, ont complètement déjoué face au Japon (0-2). Avec un groupe légèrement remanié, avec les titularisations de Guy Lima dans l’axe à la place de Serigne Fallou Diouf, sous la menace d’une suspension, Clayton Diandy excentré gauche, qui a été préféré à Yaya Diémé, et Saliou Faye au milieu de terrain en remplacement de Pape Daouda Diong, le Sénégal a bien démarré la partie en ayant le contrôle de la balle.

Malgré cette domination, les Lionceaux ne parvenaient pas à se rapprocher de la zone de vérité des Samurais bleus qui ont bien occupé leur moitié de terrain. Mais les protégés de Serigne Saliou Dia ont également joué de malchance. En l’espace de sept minutes, ils ont perdu leur métronome Amara Traoré (30e) et leur portier Serigne Diouf (37e), sortis sur blessure. Malgré leurs efforts, les Sénégalais ne sont pas parvenus à faire bouger le bloc japonais jusqu’à la fin de la première période.

De retour des vestiaires, le Japon s’est complètement métamorphosé. Les joueurs sont devenus plus agressifs dans leur jeu et plus offensifs. Il faut dire que le coach Moriyama a bien caché son jeu. Après avoir subi les assauts de l’adversaire pendant une mi-temps, il a décidé de sortir son arme fatale en faisant entrer son meilleur buteur, Takaoka. Le technicien nippon a réussi le coaching gagnant, puisque le jeune attaquant a assommé les Lionceaux en inscrivant un doublé en dix minutes (62e et 72e). Les cadets sénégalais n’ont pas su renverser la vapeur jusqu’à la fin du temps réglementaire.

À cause de ce revers, le Sénégal (6 pts, +2) est relégué à la 2e place par l’Argentine (6 pts, +5), qui vire en tête, grâce à une différence de buts plus favorable.

Les champions d’Afrique se compliquent ainsi la tâche puisqu’ils vont hériter du premier de la poule E, entre la France et les États-Unis.