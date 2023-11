L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans est qualifiée en huitièmes de finale de la Coupe du monde de sa catégorie grâce à sa deuxième victoire consécutive face à la Pologne (4-1), hier en match de la deuxième journée de la poule D.

Le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans, à l’issue de la deuxième journée. Les Lionceaux ont obtenu une deuxième victoire d’affilée en s’imposant largement face à la Pologne, hier sur le score de quatre buts à un. Grâce à un triplé d’Idrissa Guèye, les poulains de Serigne Saliou Dia ont consolidé leur leadership dans la poule D, avec 6 pts. Soit trois longueurs d’avance sur l’Argentine (2e, 3 pts), qui s’est relancée après sa victoire (1-3) face au Japon (3e), qui compte également 3 pts.

En technicien averti, le coach Dia a tiré les leçons de la première journée face à l’Argentine où son équipe a souffert au milieu de terrain. Pour corriger cette défaillance, le sélectionneur national a apporté des changements dans le onze de départ. Il a aligné Pierre Dorival Diatta et Mamadou Gning, respectivement à la place de Boubacar Ba, arrière gauche, et Mamadou Lamine Sadio, au milieu de terrain.

De leur côté, les Polonais ont mis un plan anti-Amara Diouf. Leur stratégie a si bien marché que le bourreau des Argentins n’a pas eu l’occasion de faire parler sa vista. Les Aiglons ont dominé les cinq premières minutes de la partie. Mais ce n’était pas suffisant pour arrêter la machine sénégalaise. Les Lionceaux ont réussi à renverser la tendance en remportant la bataille du milieu. Il ne restait plus pour les champions d’Afrique qu’à concrétiser leur domination. Ce qu’ils n’ont pas tardé à faire.

À la 18e mn, Yaya Diémé, sur le côté droit de l’attaque sénégalaise, a éliminé son vis-à-vis d’un passement de jambes, puis effectué un centre en direction d’Idrissa Guèye, qui s’est jeté pour mettre le ballon au fond des filets (1-0). Quelques minutes plus tard, Pape Daouda Guèye (27e) est passé à côté du 2-0. Son tir a heurté le montant gauche du portier polonais Matys. Poussés dans leurs derniers retranchements, les Polonais ont fini par craquer. Sur un centre de Gning, Szala (30e, 2-0), se jetant pour empêcher Amara Diouf de s’emparer de la balle, l’a déviée dans son propre but.

Le match a été arrêté à la 40e mn à cause de l’orage qui s’est abattu sur le stade Jalak Harupat de Bandung. Après une trentaine de minutes, la partie a repris. Les Polonais sont revenus avec la ferme volonté de réduire au moins le score avant la pause. Mais c’était sans compter avec la détermination de Serigne Saliou Diouf et ses partenaires de la défense.

Au retour des vestiaires, les Aiglons vont revenir à la charge pour essayer de se relancer. Car avec ce résultat, les protégés de Wlodarski sont éliminés. Mais les Sénégalais ne sont pas prêts à leur concéder une parcelle d’espoir. Ils vont même enfoncer le clou à la 52e mn. Sur un centre d’Alpha Touré, Idrissa (3-0) s’est défait du marquage du défenseur polonais pour mettre du pied droit le ballon au fond des filets.

Idrissa Guèye, co-meilleur buteur

À 3-0, les dès son jetés. Les cadets sénégalais ont lâché un peu du lest. Malgré le score, les jeunes Polonais n’ont pas cessé d’y croire. Ils ont pu se rapprocher davantage de la zone de vérité les Lionceaux. À la 66e mn, Regula, qui s’est retrouvé dans la surface de réparation, a tenté sa chance sur un tir qui a rebondi devant Diouf qui est battu (3-1). Les cadets polonais espéraient créer l’exploit en 24 minutes. Mais mal leur en a pris d’avoir laissé des espaces en voulant attaquer le camp adverse. Trois minutes plus tard, Ibrahima Diallo a surgi du côté droit pour servir Idrissa Guèye (69e, 4-1), qui a catapulté le ballon dans les cages de Matys d’une tête piquée. Saliou Faye aurait pu mettre le 5e but, mais le milieu de terrain a perdu son face-à-face avec Matys.

Avec trois buts, Idrissa Guèye est devenu co-meilleur buteur du Mondial U17 avec le Malien Mamadou Doumbia. Le Sénégal est presque sûr de terminer à la première place de la poule D, avec 6 pts (+4). La dernière sortie des Lionceaux sera contre le Japon, vendredi (9 h).

LOUIS GEORGES DIATTA