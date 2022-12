Alassane Seydi a été retrouvé mort dans son champ, ce mercredi après-midi, au village de Kounfara, dans la commune de Bignarabé. Alertés, les gendarmes, en compagnie des sapeurs-pompiers, ont effectué une décente sur les lieux du drame. Le corps sans vie est à la morgue de l’hôpital régional de Kolda.

Kounfara est une localité située dans la commune de Bignarabé et distante de 11 km de Kolda. Alassane Seydi, un agriculteur de 35 ans, a été retrouvé mort, coincé dans sa batteuse d’arachide. L’accident tragique s’est produit après 12 h, selon nos interlocuteurs.

‘’C’est une machine qui bat les arachides. Il est monté sur la machine pour dégager le foin coincé dans la machine en état de marche. Mais sa main a glissé et la machine l’a happée. Le bras et une partie de sa poitrine ont été complètement broyés. Alassane est mort sur place’’, explique Aliou Baldé, un des témoins.

Hamadou Baldé, un autre témoin, d’ajouter : ‘’C’est son grand frère enseignant qui lui a acheté cette machine à deux millions de francs CFA. Il lui a dit de travailler avec la machine et de gagner de l’argent. C’est aujourd’hui que la machine a commencé à travailler. Et le défunt nous avait demandé de démarrer par son champ. Ce que nous avons accepté.’’

Selon toujours Hamadou, une fois au champ, ils se sont mis au travail. ‘’À 12 h passées, nous avons terminé l’un des petits tas d’arachide. Il fallait maintenant éteindre la machine, avant d’aller vers un autre tas d’arachide. C’est là qu’il est monté sur la machine. Lorsque son bras et une partie de sa poitrine se sont retrouvés dans la machine, je me suis précipité pour aller éteindre la machine. Mais c’était trop tard. L’irréparable s’est produit et il est mort sur le coup.’’

A Kolda, les batteuses d’arachide font des dégâts

Au vu des dégâts causés par ces batteuses d’arachide, surtout en cette période de campagne arachidière, les populations sollicitent une formation, afin d’éviter ce genre d’accident. ‘’Aujourd’hui, dans la région de Kolda, il y a une centaine de batteuses d’arachide qui sont mises à la disposition des cultivateurs, sans aucune formation liée à l’utilisation de ces engins’’, souligne Aliou Baldé.

La plupart des cultivateurs interrogés ont exprimé le désir d’être formés à la manipulation de ces batteuses d’arachide. À signaler qu’une centaine d’agriculteurs ont perdu un de leurs membres supérieurs ou sont morts dans ces circonstances similaires.

NFALY MANSALY