Sa gestion de la municipalité décriée par ses adversaires politiques et même ses camarades de la coalition BBY, Mansour Faye a, enfin, décidé de sortir de son mutisme. Il a fait face à la presse, pour porter la réplique à ses détracteurs et partager les réalisations faites dans la commune depuis 2012.

Les sorties sur sa mauvaise gestion de la ville de Saint-Louis sont nombreuses. Il semblait n’en avoir pas jusqu’hier. Face à la presse Mansour Faye, d'entrée de jeu, s’est appuyé sur une phrase d’origine biblique : “Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir."

Pour lui, son bilan est assez éloquent. De 2012 à aujourd'hui, la commune de Saint-Louis a bénéficié de plus de 300 milliards de francs CFA d'investissements, a-t-il indiqué. Au premier rang des projets structurants, il y a, d’après l’édile, le projet SERRP pour le relogement des sinistrés guet-ndariens à Djougob, la protection de la langue de Barbarie, les travaux d’assainissement de Saint-Louis dans le programme des 10 villes et celui de l'île, avec le revêtement total du réseau viaire.

"La requalification de la place Baya-Ndar et de l’avenue Jean Mermoz est bien avancée avec le PDT qui a aussi permis l’acquisition de deux bennes tasseuses, d’un banaliseur, de deux camionnettes et la réhabilitation de la cathédrale. Je rappelle que les travaux de la grande mosquée et de celle de Guet-Ndar vont se poursuivre", a informé le maire.

Il a fait savoir que c’est grâce aux économies réalisées sur les marchés du PDT, que la mairie a acquis deux autres bennes tasseuses, 5 bennes-satellites, une tractopelle et pourra réhabiliter l’école Khayar Mbengue et le Rogniat Sud destiné aux acteurs culturels.

Revenant sur les projets achevés dans la commune, le maire Mansour Faye a rappelé la réalisation des voies de dégagement du centre de santé de Léona, de l’électrification de l’avenue Général De Gaulle et de toute la ville avec le projet des 2 000 lampadaires, les routes de Promovilles à Goxxu-Mbacc, Balacoss, Ndiolofène, cité Niakh et HLM, l’aménagement des berges de Guet-Ndar et le projet Acting d’assainissement du même quartier.

Ainsi, Mansour Faye a présenté un bilan élogieux. "On peut également citer la construction de la route de l’Hydrobase, la plateforme des 200 camions frigorifiques, le Centre de transformation des produits halieutiques, la subvention des moteurs, l’accompagnement des pêcheurs de retour de la Mauritanie, l’octroi de licences de pêche ainsi que la reprise des travaux de balisage et de dragage de la brèche", a-t-il souligné.

Selon le premier magistrat de la ville, le quart du budget municipal est consacré au nettoiement et à l'éclairage public. "Pour la gestion des ordures ménagères, de grandes avancées ont été notées. Les grands axes, les corniches et les digues, notamment celle de Pikine, sont dans un état salubre, avec une stratégie inclusive de mise en œuvre de techniques innovantes. J’ai pris la décision de renforcer la régie municipale, en plus de la dynamique communautaire qui sera revalorisée avec l’utilisation de tricycles pour remplacer la traction animale", a-t-il annoncé.

Le maire a également annoncé la reconstruction des marchés de Sor, de Pikine et de Ndar-Toute, de la construction du nouveau stade Me Babacar Sèye aux normes internationales, qui sera érigé à Khar Yalla et d’autres infrastructures dont un hôpital de niveau 4, le seul de ce niveau en dehors de l’hôpital Principal et de Dalal Jam, et un deuxième pont sur le fleuve dont l'emplacement est identifié par l’Ageroute.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)