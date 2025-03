Senum SA et Sonatel ont signé une convention de partenariat. La cérémonie a eu lieu au siège de Sénégal Numérique, en présence des deux directeurs généraux. Il s’agit d’un partenariat-cadre qui aborde des domaines clés tels que la mutualisation des réseaux et infrastructures, l’interconnexion des data centers pour une souveraineté renforcée et le renforcement des compétences numériques.

Selon leur communiqué, ‘’cette consolidation de la collaboration entre ces deux entités, qui jouent un rôle stratégique dans le secteur des technologies et des télécommunications au Sénégal, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du New Deal Technologique, la stratégie numérique décennale du Sénégal lancée fin février par le président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye’’.

D’après le directeur général de Senum SA, Isidore Diouf, ‘’ce partenariat témoigne de leur volonté de collaborer de façon efficace avec l’écosystème numérique, compte tenu des nombreux défis numériques auxquels notre pays doit faire face’’.

‘’Nous sommes convaincus que cette collaboration avec Sonatel, qui est le leader des télécommunications au Sénégal, sera un accélérateur dans la mise en œuvre de la stratégie du New Deal ainsi que des grands programmes numériques’’, a estimé M. Diouf.

Au-delà de la mutualisation des infrastructures, le partenariat prévoit la création de synergies entre les espaces Sénégal services (ESS) de Senum SA et les centres digitaux d'Orange, pour proposer des programmes de formation, de mentorat et l’organisation d'hackathons afin d’encourager l’innovation et de préparer la nouvelle génération de professionnels aux enjeux et défis futurs du numérique.

Pour le DG de Sonatel, ‘’l’heure est à la concrétisation de l’ambition stratégique de l’État de moderniser son fonctionnement et de simplifier la vie des populations’’. Sékou Dramé ajoute que la Société nationale de télécommunications ‘’entend jouer un rôle de premier plan, celui de véritable moteur de la transformation digitale, de son administration et de la gestion de ses infrastructures numériques’’, souligne M. Dramé.

Le communiqué conclut qu’avec ce partenariat Senum SA-Sonatel, ‘’le Sénégal ouvre un nouveau chapitre dans son ambition de devenir un hub technologique régional, avec des infrastructures plus solides, des solutions numériques innovantes et une gestion responsable de ses ressources’’.