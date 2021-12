Neurologie Fann

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en compagnie du directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, inaugurait hier une maison dite des ‘’des accompagnants’’ au Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHU). Elle est entièrement financée par la fondation Sonatel. ‘’Cette ‘’maison’ est un édifice d’accueil et d’hébergement des accompagnants des patients hospitalisés au niveau du Service de neurologie du CHU’’, informe-t-on dans un communiqué. Elle est composée de huit grandes chambres climatisées de 40 m² avec une salle d’eau intégrée d’une capacité totale de 32 lits, d’après la note.

Elle ‘’dispose également d’une cuisine équipée d’une buanderie, des lieux de culte (mosquée et chapelle), avec espace pour ablutions, d’un pôle administratif composé de deux bureaux de 12 m², d’une salle de réunion de 40 m² et d’une grande cour centrale, lieu de détente et d’échanges avec les professionnels’’. Elle est ainsi ‘’un gîte fonctionnel et accueillant qui permettra de rapprocher les populations à leurs parents hospitalisés dans un cadre serein et chaleureux.

D’un coût de 200 millions, la construction et l’équipement de ce centre d’accueil ont été entièrement financé par la fondation Sonatel’’. Par ailleurs, il est rappelé que les services de neurologie et de neurochirurgie du CHU de Fann sont créés depuis 1957 et accueillent la majorité des spécialistes en neurosciences et un nombre important de médecins en spécialisation venant de plusieurs pays d’Afrique.