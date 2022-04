Après le démantèlement des bases rebelles situées dans la commune de Djibidione, l’armée opère, depuis, à des fouilles systématiques des maisons et autres dépôts dans cette partie du département de Bignona où d’importantes quantités de chanvre indien, de graines et de matériel de traitement de cette ‘’herbe qui tue’’ ont été saisis.

Djibidione ! La simple évocation du nom de ce village renvoie aux moments les plus sombres de la crise en Casamance. Perdue dans le département de Bignona, à la lisière de la frontière avec la Gambie, la commune de Djibidione est tristement célèbre, du fait de la présence de nombreux sanctuaires rebelles, mais également des récurrents accrochages entre ‘’Atika’’, la branche armée du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), et l’armée. Ratissages, bombardements, accrochages et embuscades ont rythmé la vie de ce patelin qui avait fini par se transformer en un véritable no man’s land.

Restée longtemps au ‘’rouge’’, la commune de Djibidione est, au fil des ans, passée à l’‘’orange’’, du fait de l’accalmie presque générale qui régnait en Casamance. Djibidione, c’est aussi la culture et le trafic de chanvre indien. Cette activité, qui nourrit de nombreuses familles, a fait de certains villages de cette zone de ‘’véritables cartels de la drogue’’, informe une source. Perçue comme un eldorado, cette partie est ironiquement appelée ‘’Espagne’’, tellement les campagnes de culture et de traitement du chanvre indien rapportent gros. Les populations s’adonnent à la pratique de la culture ‘’bord champ’’, pour minimiser le risque.

Les clients viennent de partout, achètent sur place, avant de se fondre dans la nature. Pour tuer le fœtus dans l’œuf, l’armée qui, au lendemain de la fête de l’indépendance, y a mené des opérations de démantèlement des sanctuaires rebelles favorables à César Atoute Badiate, le chef de guerre du Front Sud du MFDC, s’attaque, désormais, à la culture et au trafic de chanvre indien.

Le chef du village de Ballabassène arrêté avec plus d’une tonne de chanvre indien…

La ‘’Grande muette’’ y mène des fouilles systématiques dans les maisons et dans certains endroits suspects. Ces opérations ont permis la découverte et le démantèlement d’une véritable économie marginale. A titre illustratif, ce sont 12 sacs de de 50 kg de drogue, 9 bidons de 20 l de graines, 5 bidons de 5 l de graines, un bidon de 10 l de graines et un sac de 25 kg de graines, ainsi que 107 cornets de 1 kg de chanvre qui ont été saisis dans le village de Massaran. L’armée y a aussi incinéré 66 sacs de 50 kg et 5 bidons de 20 l de graines.

A Guinéa Djadioubé, 58 sacs de 50 kg ont été saisis ; à Dondji 1 sac et 10 tamas. Au village d’Elol et alentours, ce sont 74 sacs de 50 kg et 56 bidons de graines de chanvre indien qui ont été découverts. Les opérations de fouille se poursuivent sur l’ensemble du périmètre communal.

Selon une source digne de foi, plus d’une tonne de drogue et une vingtaine de bidons de 20 l contenant des semences de chanvre indien ont été retrouvées, hier, par l’armée, chez le chef de village de Ballabassène. Il a été arrêté et conduit à la gendarmerie de Bignona.