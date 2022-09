Un nouveau gouvernement a été mis en place par le président Macky Sall, le weekend dernier, avec le retour du poste de Premier ministre. Ce nouvel attelage gouvernemental va hériter d’un processus de dialogue social entamé depuis des décennies par l’État du Sénégal. Pour permettre à la nouvelle équipe d’harmoniser ce processus, la présidente du Haut conseil du dialogue social a promis de faire en sorte que les concertations soient mises en avant dans les actions du gouvernement.

Depuis quelques mois, la tension sociale va crescendo, au Sénégal. C’est dans ce cadre que le Haut conseil du dialogue social veut jouer pleinement son rôle dans l’apaisement du climat social. Dans ce dessein, Innocence Ntap et son équipe veulent profiter de la mise en place du nouvel attelage gouvernemental pour jouer leur partition dans l’apaisement social. ‘’Le contexte de crise économique et sociale n’est pas très favorable. Mais avec des concertations, nous pouvons y arriver. D’ailleurs, dans le récent message du président de la République, il a insisté sur les concertations. On ne peut plus diriger le Sénégal seul, sans concertation. Il faut discuter avec les acteurs de quelques bords qu’ils soient’’, a assuré d’emblée la présidente du HCDS. ‘’Nous marquons notre disponibilité à l’endroit d'un gouvernement très dialogue social pour faire des concertations dans tous les secteurs’’, dit-elle.

Dans le même sens, ajoute-t-elle, ‘’nous allons justement prendre cela en compte dans nos relations avec le gouvernement pour que les concertations soient de mise au cœur de leur action. Parce que c’est cela qui créé des crises très fortes qui sont difficiles à démêler. Le chef de l’État a sonné le la et il l’a dit dans son discours à la Nation. Aujourd’hui, le gouvernement doit s’approprier le dialogue social’’.

Sur cette lancée, elle est certaine que le retour du Premier ministre ne pourrait être en aucun cas un frein au processus de dialogue social dont la charte a été signée depuis l’an 2000. ‘’Nous sommes autonomes, nous travaillons avec les ministères. Pour nous, qu’il y ait un poste de Premier ministre ou pas, nous jouons notre partition’’, explique Innocence Ntap qui porte un espoir sur le Premier ministre Amadou Ba. ‘’Par le passé, et je me dois de témoigner, le PM Mouhamad Boun Abdallah Dionne avait une excellente oreille attentive par rapport au dialogue social et au travail du HCDS. J’en attends de même du nouveau PM que je connais bien. Nous allons l’accompagner ; nous connaissons son ouverture. Je rappelle qu’il y a eu une crise de l’éducation au cours de laquelle il est monté au créneau à mes côtés pour lui trouver des solutions’’, fait-elle savoir. ‘’Aujourd’hui, il y a des défis comme l’augmentation du coût de la vie, les inondations, etc. Ce sont des éléments exogènes, mais dont les conséquences impactent malheureusement la vie de tous les jours’’, souligne-t-elle.

D’ailleurs, elle rappelle que la Charte nationale du dialogue social signé en 2000 continue son cours de réactualisation ; une mise à niveau par rapport aux problématiques de l’heure. ‘’Beaucoup de choses ont changé depuis la signature de cette charte dans les relations professionnelles et il y a de nouveaux défis. C’est pourquoi le HCDS a identifié ce chantier comme prioritaire et nous nous sommes engagés dans sa réactualisation’’, a informé Innocence Ntap.

D’ailleurs, affirme-t-elle, ‘’nous allons le poursuivre en agrégeant toutes les propositions déjà formulées lors de la 27e session avec des personnes ressources qui étaient là en 2002, qui vont avoir une vie très évolutive sur ce qui s’est passé et qui vont nous accompagner pour la mise à jour de cette charte. Dans cette charte, nous allons consigner les différentes propositions et aller maintenant vers les partenaires sociaux qui dépassent cette salle’’, a-t-elle indiqué.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)