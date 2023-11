Hier, lors de la tournée économique du Premier ministre Amadou Ba, une visite a été effectuée au nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Une opportunité pour ‘’EnQuête’’ de parler de ce projet d'envergure, dont les deux premières phases seront terminées d'ici décembre.

Hier, le Premier ministre a effectué une visite au nouveau sanctuaire marial de Popenguine, dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès. Amadou Ba a salué l'unité des communautés et des religions, soulignant que le Sénégal est un pays laïc. Il a également rappelé que ce projet fait partie du programme spécial pour les sites religieux du président de la République du Sénégal Macky Sall.

Ce vaste sanctuaire est composé de quatre phases, dont deux seront terminées d'ici décembre, selon le Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux. Les premières phases à être livrées offriront une capacité d'accueil d'environ 26 000 places assises. D'ailleurs, le sanctuaire a déjà accueilli sa première messe mariale cette année. Le coût des phases 1 et 2 s'élève à 1 979 114 340 F CFA, tandis que le coût total des travaux atteint les 2 926 262 093 F CFA.

Projet grandiose entièrement réalisé par des entreprises sénégalais, le nouveau sanctuaire marial de Popenguine a une hauteur d'envergure permettant de devenir un signal pour Popenguine. Il deviendra le phare du village. Il est bâti sur une superficie de 20 800 m2. À terme, la capacité d'accueil total sera de 30 500 places assises. Ce lieu de prière a un clocher s'élevant à près de 50 m, symbolique de l'élévation vers le Seigneur recherchée par tout croyant.

Le terrain où se trouve actuellement le village des marcheurs se distingue par sa position en altitude et sa vue sur la mer, bien que certaines constructions individuelles limitent partiellement cette vue. Selon les explications fournies, cette stratégie d'implantation vise à orienter l'autel du sanctuaire vers l'océan, de manière à ce que les fidèles puissent voir à la fois le célébrant de la messe et l'horizon en toile de fond, créant ainsi une dimension spirituelle enrichissante. Les fidèles seront donc principalement installés en hauteur pour bénéficier d'une vue simultanée sur l'autel et l'Atlantique.

Plusieurs schémas d'assises sont envisageables y compris au niveau sol. La coupe et le plan montrent la capacité d'expansion du site au-delà du périmètre de l'édifice religieux proprement dit, toujours en gardant une vue sur l'autel.

Selon nos sources, l'archevêque Benjamin Ndiaye a été principalement motivé par les raisons suivantes lors du choix du nouveau site : profiter de l'altitude et de la circulation d'air bienfaisante, offrir aux pèlerins une vue imprenable sur la mer et l'horizon chargés de symbolisme et construire un vaste sanctuaire flexible qui puisse s'adapter aux célébrations, compte tenu de l'afflux croissant des pèlerins.

12 poutres représentant les 12 Apôtres

Le sanctuaire a 64 poteaux ronds de 60 cm d'une hauteur comprise entre 6,65 et 11,80 m, 12 poutres de curvilignes et deux poutres de couronnés autour de l'autel. En effet, le nouveau sanctuaire marial a un chœur majestueux avec une forme concentrique pour rappeler la communion des fidèles. Les 12 poutres se rencontrent et couvrent le chœur. Ces poutres représentant les 12 Apôtres qui sont non seulement les ''compagnons du Christ'', mais aussi les ''Colonnes'' de l'Église universelle. La surface totale du dallage (ep. 15 cm) est de 750 m2.

En ce qui concerne les toilettes, elles sont au nombre de 24 pour les fidèles, 10 pour les officielles, quatre pour les personnes en situation de handicap (hommes et femmes). ''Les travaux d'envergure au niveau de l'ancien sanctuaire datent de 1988. Il a été question, avec la communauté qui grandit, de faire une extension de l'ancien sanctuaire'', a renseigné l’abbé Gérard Marie Diène, vicaire général de l’archidiocèse de Dakar.

Il faut noter que le village côtier de Popenguine abrite un complexe religieux de pèlerinage historique pour la communauté catholique et chrétienne du Sénégal et d'Afrique. Ce village est renommé pour son pèlerinage marial, qui a lieu chaque Lundi de Pentecôte. Les différents sites indiqués sur la carte constituent le complexe religieux de Popenguine.

Au-delà de leur regroupement programmé, il est important de souligner que lors du pèlerinage, le cheminement des pèlerins relie l'ensemble de ces espaces. L'expérience du parcours revêt souvent une importance équivalente à celle de l'arrivée au sanctuaire, qui en est le point culminant.

BABACAR SY SEYE