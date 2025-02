Pour vulgariser les nouvelles dispositions de la loi 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie et ses missions, l’Agence de régulation pharmaceutique a organisé à Thiès un atelier de sensibilisation, d'information avec une quinzaine de journalistes. Une occasion que le Directeur général de l’ARP a saisi pour revenir sur les mesures prises à l’encontre des contrevenants utilisant des plateformes digitales.

Face à une digitalisation rapide et au développement des réseaux et media sociaux qui impliquent une nouvelle façon de s’informer et de créer des contenus, il est urgent pour toute organisation publique de mettre à niveau ses agents et les différentes parties prenantes. Ainsi pendant deux jours, des experts de l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP) ont fait d’enrichissantes présentations sur la loi 2023-06, sur le rôle et les missions de l’Agence. Venu présider la clôture de la rencontre, Dr Abdou Talib Diouf, DG de l’ARP s’est félicité des travaux qui ont permis le partage de certaines fonctions que l'ARP assume pour le Sénégal. D’ailleurs, il a profité de l‘atelier pour rappeler que les autorités prendront toutes leurs dispositions pour barrer la route aux contrevenants quel que soit le support utilisé. « Nous avons un phénomène qui est très actuel, qui est le cybercrime. Des personnes mal intentionnées essayent d'utiliser les supports de masse, tels que les réseaux sociaux, pour s'adonner à des trafics délictuels de produits de qualité inférieure, de faux ou falsifiés avec des conséquences néfastes en santé publique. Les cas de cancer, d'atteinte d'organes tels que les reins, même de décès se sont multipliés à cause de ces phénomènes. Des pratiques que nous ne pouvons tolérer. Raison pour laquelle l'ARP s'inscrit dans sa mission régalienne d'inspection pour identifier les contrevenants aux lois sénégalaises. Nous devons aussi protéger la population sénégalaise en les mettant hors d'état de nuire, en les identifiant, en procédant à des investigations puis à des arrestations, en relation avec les forces de police et de gendarmerie. Nous devons faire confiance à notre justice pour les peines, les amendes et les sanctions encourues par ces individus », a expliqué Dr Abdou Talib Diouf.

L’ARP à l’assaut des contrevenants des réseaux sociaux

Revenant toujours sur les missions de l’agence, le DG de l’ ARP a signalé qu’ils travaillent en synergie avec toutes les parties concernées pour l’atteinte de la souveraineté pharmaceutique. « Nous avons un référentiel Vision 2050 qui a été annoncé dans l'agenda par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et avec l'aide du ministre de la Santé, Dr Ibrahim Sy, l'ARP joue un rôle crucial dans deux points essentiels. La souveraineté pharmaceutique incarnée par les organes tels que l'ARP, la CNPNA et d'autres structures publiques, mais aussi la relance de la production pharmaceutique locale avec des produits chimiques, mais aussi avec des produits locaux qui sont issus de notre pharmacopée traditionnelle », a ajouté Dr Diouf.

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a été instituée par le décret n° 2022-824 du 07 avril 2022. Ce décret établit les règles de l'organisation et du fonctionnement de l'ARP, lui attribuant des missions cruciales dans le domaine de la réglementation pharmaceutique. Le but principal de cette législation est de garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments et autres produits de santé disponibles sur le marché sénégalais. Elle occupe une place centrale dans le secteur de la santé au Sénégal. L’ARP est chargée de mettre en œuvre les fonctions réglementaires (le système de réglementation, l’inspection, l’homologation, les essais cliniques, l’octroi des licences, les vigilances, la surveillance du marché, la libération des lots, tests de laboratoire) dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale, de contrôler le secteur pharmaceutique et de veiller au respect des lois et règlements dans les domaines relevant de sa compétence.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS