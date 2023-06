Nicolas Jackson est la nouvelle recrue de Chelsea pour les huit prochaines années. L’attaquant sénégalais, en provenance de Villarreal, va poursuivre son ascension du côté de Stamford Bridge où il devra user de toutes ses qualités pour s’imposer dans le dispositif de Mauricio Pochettino.

Suivi de près par le RB Leipzig et Aston Villa de son ancien coach Unai Emery, c’est finalement Chelsea qui a remporté le jackpot en faisant signer Nicolas Jackson. L’attaquant des Lions va déposer ses valises à Stamford Bridge pour les huit prochaines années. Les Blues ont dû mettre sur la table 37 millions d'euros, 2 millions de plus que les 35 millions d’euros prévus dans sa clause libératoire figurant dans son contrat avec Villarreal, pour enrôler le Sénégalais. Jackson va rejoindre les Blues au moment où ses compatriotes Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly ont pris la direction de l’Arabie saoudite.

Le joueur de 22 ans va pouvoir vivre sa première expérience en Premier League la saison prochaine, après avoir échoué l’été dernier à rejoindre Bournemouth. Un accord a été annoncé entre les deux clubs, pour un montant estimé à 25 millions d’euros. Le joueur aurait même effectué le déplacement sur la côte sud de l’Angleterre pour la visite médicale. Mais au dernier moment l’opération a capoté à cause d’un problème aux ischio-jambiers. C’était peut-être un mal pour un bien, car l’ancien pensionnaire du Casa Sports est revenu bien requinqué en mars dernier. Il a explosé durant la 2e partie de la saison en Liga où il a inscrit neuf buts en sept rencontres (12 buts et 4 passes décisives en 26 matchs en Liga).

En si peu de temps, il a fait mieux que les attaquants de Chelsea en une saison. Le meilleur buteur des Blues, Kai Havertz, n’a inscrit seulement 7 buts pour une passe décisive en 35 matchs. En tout, Havertz (7 buts), Sterling (6 buts en 28 rencontres) et Pierre-Emerick Aubameyang (1 but en 15 rencontres) ont marqué 14 buts en Premier League pour Chelsea.

S’affirmer chez les Blues

Nicolas Jackson va débarquer dans un club en pleine restructuration. Après une saison décevante, Chelsea est en quête d’un nouveau souffle. Privés de compétitions européennes des clubs, les champions d’Europe 2021 auront le temps, cette saison, de se refaire une santé et revenir plus forts, avec leur nouveau coach Mauricio Pochettino. Le club de la Mersey a entamé une profonde mutation en attaque avec le départ de plusieurs joueurs, notamment João Felix, retourné à l’Atlético Madrid, Hakim Ziyech parti à Al Hilal, en Arabie Saoudite. Lukaku, lui, a préféré rester à l’Inter Milan. D’autres comme Pierre-Emerick Aubameyang, Havertz, Mason Mount, entre autres, sont sur le départ.

Dans ce processus de régénération, l’attaquant sénégalais pourrait jouer un rôle important. Avec son aisance balle au pied et sa vivacité, il devrait pouvoir beaucoup apporter au club anglais. De plus, le joueur s’est amélioré sur bien des aspects dans son jeu, notamment l’efficacité devant le but. ‘’Nicolas Jackson se trouve dans un processus. Je ne sais pas s’il marquera un jour le nombre d’occasions qu’il génère, mais je suis sûr que le jour qu’il commencera à les marquer, on parlera de ses chiffres’’, avait déclaré Unaï Emery, en octobre 2022, quand il était sur le banc de Villarreal.

Aujourd’hui, le jeune Sénégalais semble avoir pris de la graine depuis les déclarations du technicien espagnol.

Cependant, il lui faudra du temps pour s’adapter à la culture footballistique anglaise. Même si son profil cadre bien avec le football anglais, Nicolas Jackson aura besoin de s’acclimater au jeu des Blues.

Par ailleurs, son manque d’expérience pourrait être un handicap. Défavorisé par la concurrence, Jackson a été sous l’ombre de joueurs plus aguerris comme Boulaye Dia durant les deux dernières saisons. Ce n’est que cette année qu’il a pu éclore avec le départ de son compatriote à la Salernitana (Serie A). D’ailleurs, certains médias anglais pensent que les Blues auront besoin de recruter cet été un attaquant de pointe plus expérimenté.

LOUIS GEORGES DIATTA