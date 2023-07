Le collectif pour la libération d’Olivier Boucal (CLOB) à travers un communiqué rendu public, a confié que l’inspecteur Boucal n’a jamais été un instigateur de la violence. "Le monde sait qu’il n’a jamais eu de problème avec la justice. Il a été toujours un citoyen honnête et engagé. Jeune étudiant, il a été au front du syndicalisme estudiantin des dures années 2005, 2006 de l’université de Dakar. Il a toujours été contre la violence, l’intolérance et l’injustice. Il s’est toujours engagé auprès des masses. Il a toujours vibré pour les services à rendre à la communauté. Voilà 43 jours que l’inspecteur du trésor est éloigné de ses pairs à la prison de Rebeuss.

Il rappelle qu’il est temps que la sérénité revienne dans notre pays. Les prisons sont bondées. Il est temps que le pays soit protégé davantage, la paix soit cultivée. Il est temps que l’unité nationale soit défendue. On est assez divisé. Le collectif confirme qu’Olivier s’est toujours battu pour la survie de ces piliers de notre Constitution. Nous lançons un appel à la société civile, aux institutions internationales, aux bonnes volontés pour qu’il recouvre sa liberté.

La communauté a besoin de son assistance", souligne le collectif. Qui fait remarquer que M. Boucal est un brillant inspecteur du trésor. Il est originaire de la Casamance, plus précisément de Goudomp. Il n’est pas un cadre isolé de ses origines et de sa communauté. "C’est un citoyen consciencieux et humain, trop humain d’ailleurs. Cette humanité l’a conduit à créer avec ses amis l’Association pour la vulgarisation de la culture mancagne créée en 2014 par des cadres mancagnes et le mouvement Goudomp le 17 novembre 2018 que l’on ne présente plus. Donc, il y a neuf années.

Il y a neuf années, il a tout fait, a tout apporté à la population goudompoise, à la communauté mancagne et au peuple sénégalais de manière générale. Il a été derrière l’édition de L’encyclopédie de la culture mancagne, derrière de nombreuses journées médicales, derrière de nombreux cours de renforcement pour tous les élèves du département, derrière de nombreuses prises en charge, derrière de nombreux parrainages pour des activités sportives, culturelles, religieuses", indique-t-on. Le collectif d’ajouter : "Il a été courtois. Il n’a jamais eu de problème. Son seul tort est qu’il n’a pas de problème du tout."