Il ne s'agit d'un secret pour personne, Cristiano Ronaldo (37 ans) souhaite quitter Manchester United pour rebondir dans un club qualifié en Ligue des Champions. De son côté, l'Olympique de Marseille recherche justement des joueurs d'expérience pour son retour en C1.

Il n'en fallait pas plus pour que les supporters marseillais demandent au meilleur buteur de l'histoire de la compétition (141 buts, ndlr) de les rejoindre.

La "propagande" a démarré il y a plusieurs jours sur les réseaux sociaux, et elle s'est trouvée un porte-parole en la personne de Mamadou Niang : "J'avoue qu'il lui va très bien, ce maillot à l'étoile ! Cristiano, un dernier challenge ? Le peuple marseillais t'accueillerait à bras ouverts si tu venais jouer dans le plus beau stade et la plus belle ambiance du monde", a écrit l'ancien attaquant marseillais (2005-2010) sur les réseaux sociaux, en partageant un montage de CR7 portant le maillot olympien.