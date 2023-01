Peu performant depuis son départ d'Arsenal, Alexis Sanchez a retrouvé la flamme avec l'Olympique de Marseille. En attendant la possible arrivée d'un buteur supplémentaire, l'attaquant chilien porte le club phocéen sur ses épaules.

Sanchez a été excellent contre Monaco. Des attaquants à foison, peu de réussite. Depuis le début de l'ère Frank McCourt, l'Olympique de Marseille n'est jamais parvenu à trouver l'oiseau rare pour faire oublier Bafétimbi Gomis, le dernier avant-centre à avoir brillé au Vélodrome. Il a fallu attendre cette saison 2022-2023 pour que le club phocéen soit enfin servi avec un joueur qu'on n'attendait pas forcément.

Ce n'était pas gagné...

Ce joueur, c'est Alexis Sanchez (34 ans). Sur le papier, l'arrivée libre du Chilien en provenance de l'Inter est un joli coup. Un joueur de renom, d'expérience, cela ne fait jamais de mal dans un effectif. Mais personne n'imaginait que le double vainqueur de la Copa América allait retrouver un niveau aussi élevé après plusieurs années difficiles depuis son départ d'Arsenal à l'hiver 2018. Que ce soit à Manchester United, avec seulement 5 buts en 45 matchs, où à l'Inter, avec 20 réalisations en 107 sorties, celui qui a fait les beaux jours de l'Udinese n'a jamais réussi à retrouver la flamme, celle qui lui avait permis de devenir un joueur d'élite. A Marseille, les premières étincelles aperçues après quelques matchs se sont transformées en braise.

Sanchez a tout fait à Monaco

Son bilan au 29 janvier ? 10 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues. C'est déjà mieux que sur ses cinq précédents exercices. Dans un rôle d'attaquant de pointe plutôt inhabituel, puisqu'il préfère graviter autour d'un point d'appui, le Sud-Américain s'en sort très bien en occupant plusieurs rôles : finisseur, remiseur, distributeur et même parfois récupérateur. Noté 8/10 et élu Homme du match par la rédaction de Maxifoot, Sanchez a probablement rendu sa copie la plus aboutie contre Monaco (1-1), samedi en Ligue 1. Gêné en première période par Axel Disasi et Guillermo Maripan, le Marseillais a égalisé dès le retour des vestiaires pour remettre les siens dans le coup. Avec 4 dribbles réussis sur 4, 4 passes clés et 12 duels remportés sur 17, le joueur passé par River Plate a été étincelant.

Tudor aux anges

De quoi pousser Igor Tudor à le féliciter comme il se doit. “Aujourd'hui, c'est 10/10. Il a livré un match digne du champion qu'il est. C'est un gars en or avec un grand coeur et qui prend ses responsabilités. Il me plaît en tant qu'homme, parce qu'en tant que joueur, on connaît tous les qualités qu'il a”, a lâché le manager croate en conférence de presse. A ses dirigeants d'en profiter. En commençant par lui trouver un nouveau compère en attaque ?

