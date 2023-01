Peu utilisé sur la première partie de la saison, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng (22 ans, 8 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a profité de sa titularisation face à Hyères (2-0) en Coupe de France samedi pour trouver le chemin des filets. En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur phocéen Igor Tudor a tenu un discours positif au sujet de l'international sénégalais. ‘’Quand un joueur marque quasiment à tous les matchs, un entraîneur ne peut être que content. Il est jeune, mais se trouve sur la bonne voie. Il attaque bien la profondeur, mais doit s'améliorer dans la protection du ballon et être plus serein devant la cage. Ce sont des choses qu'on voit ensemble au quotidien, mais il est très concentré et attentif’’, a assuré le coach de l'OM.

…Pape Gueye en défenseur central gauche

En raison des nombreuses absences dans l'arrière-garde olympienne et avec un Chancel Mbemba laissé au repos, Igor Tudor a aligné une défense composée de Issa Kaboré, Leonardo Balerdi, Éric Bailly, Pape Gueye et Sead Kolasinac au coup d'envoi du match face à Hyères. Une position de central gauche inhabituelle pour le Sénégalais, mais le coach croate n'est pas fermé à l'idée de retenter l'expérience, comme il le confiait en conférence de presse : ‘’C'est une solution qu'on a essayée. Ce n'est pas la première fois qu'il joue à ce poste-là. C'était un match étrange pour comprendre sa position parce que nous avons dû jouer avec un joueur en moins. On va voir dans les matchs suivants si on garde cette option.’’ Avec les suspensions de Nuno Tavares et très probablement d'Éric Bailly, Pape Gueye pourrait de nouveau occuper ce poste dans la mesure où Sead Kolasinac devrait être maintenu dans un rôle de piston gauche.