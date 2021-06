L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) parraine la première édition de la Foire internationale agricole du Nord (Fian), dont l’ouverture officielle est prévue ce jour. Elle court jusqu’au 6 juin prochain, sur le site du barrage de Diama (Saint-Louis). ‘’C’est une innovation importante, un cadre qui permettra aux différents acteurs de la filière (sociétés agricoles, producteurs locaux, industriels, vendeurs de matériels agricoles et autres usagers) d’exposer services, produits et matériels, et d’échanger sur des problématiques liées à la disponibilité de la ressource en vue d’assurer la souveraineté alimentaire des Etats’’, renseigne un communiqué parvenu, hier, à ‘’EnQuête’’.

Selon la note, le potentiel hydro-agricole du bassin du fleuve Sénégal, surtout dans la vallée, dépend principalement des ouvrages réalisés par l’OMVS, en particulier les barrages de Diama et de Manantali, ‘’qui permettent de mobiliser les ressources en eau de façon pérenne’’. Cette disponibilité ‘’permanente’’ de l’eau a des incidences socio-économiques importantes pour les populations riveraines qui peuvent s’adonner à une agriculture diversifiée durant toute l’année, selon notre source. En effet, d’après elle, ‘’grâce au fonctionnement combiné des barrages de Diama et Manantali, l’OMVS a pu mobiliser des milliards de mètres cubes d’eau douce pour satisfaire les nombreux usages liés à la ressource en eau. Cela a permis également de porter le potentiel de terres irrigables dans le bassin à 408 900 ha, dont 212 937 ha aménagés’’.

...Le barrage de Diama est un ouvrage anti-sel avec des endiguements sur les deux rives du fleuve permettant d’assurer une gestion ‘’haute’’ autorisant une irrigation gravitaire dans les terres basses du Delta, à l’aval de Dagana. Les lacs de R’kiz et de Guiers peuvent ainsi être alimentés à partir de la retenue de Diama durant la saison sèche. Cette gestion ‘’haute’’, dit-on, a permis le ‘’développement’’ des aménagements hydro-agricoles, qu’ils soient publics ou privés. Outre ces infrastructures, la note indique que l’OMVS appuie le développement de l’agriculture au niveau local dans le cadre de programmes spécifiques. C’est le cas du Projet de Gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples du bassin du fleuve Sénégal (PGIRE)’’ formulé en vue d’’’atténuer la vulnérabilité’’ des conditions de vie des populations par la mise en valeur des ressources hydriques et énergétiques.

Au cours de ces dix dernières années, le PGIRE a permis la réalisation ou la réhabilitation de nombreux ouvrages et aménagements (petits périmètres irrigués ; canaux) en faveur des populations riveraines les plus ‘’vulnérables’’, d’après la même source. C’est la Société de Gestion et d’exploitation du barrage de Diama, Soged, une société spécialisée de l’OMVS, qui porte ce parrainage de la Fian par l’OMVS.