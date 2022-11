Aliou Cissé devra faire sans Sadio Mané. Le forfait de l’attaquant sénégalais a été rendu officiel, hier, par les médecins de l’équipe nationale du Sénégal. Le joueur a même subi une opération et devrait être absent pour trois mois, selon les médias allemands.

La nouvelle du forfait de Sadio Mané est tombée comme un coup de massue sur la tête des Sénégalais. Le staff médical de l’équipe nationale a éteint, hier, la dernière lueur d’espoir quant à un éventuel rétablissement de l’attaquant-vedette des Lions durant la Coupe du monde 2022, en rendant officielle son absence pour toute la compétition.

‘’Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l’heure. Malheureusement, l’IRM nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’avait imaginée et on se résout à déclarer le forfait définitif de Sadio pour cette Coupe du monde’’, a regretté le Dr Manuel Alfonso, qui avait à ses côtés le Dr Abdourahmane Fédior, dans un entretien avec la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le médecin est revenu sur les péripéties qui ont suivi la blessure du joueur. ‘’Depuis la blessure de Sadio Mané, qui est survenue le 8 novembre, on avait pris contact avec le Bayern pour avoir des informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit. Pour laquelle ils nous ont conviés à aller réexaminer le joueur et les images au sein du club. Il a été conclu de refaire une IRM aujourd’hui (hier) pour contrôler l’évolution pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce Mondial’’.

En conférence de presse pour la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour le Mondial, le sélectionneur national s’était réjoui qu’il ne soit pas prévu d’intervention chirurgicale. Mais la donne a changé. Finalement, l’ancien attaquant de Liverpool est passé sur le billard. Une opération qui s’est bien passée, selon le Bayern Munich. ‘’Sadio Mané a été opéré avec succès à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le Dr Andy Williams de Londres, jeudi soir. Au cours de l'opération, un tendon a été rattaché à la tête de son péroné droit’’, a informé le club bavarois dans son site. La formation de la Bavière a confirmé le forfait du joueur pour la Coupe du monde. Elle a ajouté que le joueur ‘’débutera sa cure de désintoxication à Munich dans les prochains jours’’.

Selon les informations de ‘’Bild’’, Mané serait absent pour environ trois mois.

Qui à la place de Sadio ?

Même s’il ne voulait pas envisager très tôt l’éventualité d’une absence définitive de Mané, le coach et son staff s’y sont préparés. ‘’Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent. Je n'ai pas envie de parler de l'absence de Sadio Mané même si, au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer’’, avait-il déclaré.

Aliou Cissé va devoir trouver un remplaçant à Sadio Mané avant le premier match des Lions, le lundi 21 novembre, face aux Pays-Bas. Ce serait peut-être l’occasion pour le coach de rappeler Habib Diallo dont l’absence dans la liste avait suscité l’interrogation de plusieurs observateurs. ‘’Mon souhait, c’est d’être présent à la Coupe du monde. Je travaille en club et j’essaie de tout faire pour y être’’, avait déclaré l’attaquant de Strasbourg, au mois de septembre dernier. Le joueur a essayé effectivement de mettre tous les atouts de son côté en inscrivant 6 buts en 16 apparitions. Il est d’ailleurs le meilleur buteur du club alsacien en championnat, devant Kévin Gameiro (5 buts).

Demba Seck (zéro but en six matchs) fait partie des joueurs recalés pour le Mondial. L’attaquant du Torino a été appelé en septembre pour les matches amicaux contre la Bolivie (2-0) et l’Iran (1-1), au moment où Diallo est resté dans son club.

À moins que le coach ait d’autres plans en tête, l’ancien pensionnaire de Génération Foot est le favori parmi les candidats pour prendre la place de Sadio Mané dans la Tanière pour le Mondial-2022.

MACKY SALL ‘’Tu reviendras encore plus fort’’ ‘’Je souhaite prompt rétablissement à Sadio Mané, après son forfait définitif pour le Mondial Qatar-2022. Bon courage, Ñanthio. La santé avant tout. Tu reviendras encore plus fort !’’

LOUIS GEORGES DIATTA