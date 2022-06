Parmi les attirails pour calmer les ardeurs des populations ‘’rebelles’’ de Dakar, le Projet d’aménagement et d’embellissement de la corniche-Ouest de Dakar. Le président Macky Sall était hier, jeudi 23 juin, sur les lieux pour constater l’état d’avancement des travaux, en présence du ministre chargé de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, du directeur général de l’Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi (Agetip), du ministre de l’Économie maritime, du ministre de l’Environnement et d’opérateurs privés engagés dans l’exécution du projet.

‘’Le projet vise à doter la capitale Dakar d’une corniche attractive et de lui permettre d’acquérir ainsi une nouvelle identité et de diffuser une nouvelle image d’elle-même’’, indique le communiqué du ministère de l’Urbanisme chargé du chantier avec l’Agetip comme maître d’ouvrage délégué. ‘’Cette volonté d’embellir la corniche répond aussi à la nécessité d’impulser une dynamique touristique, économique et culturelle favorable au financement des programmes de sauvegarde et de développement de la capitale’’. Il va du bloc des Madeleines à la mosquée de la Divinité et va coûter 18 milliards de francs CFA.

Mais au-delà, il s’agit de marquer la fin de toute spéculation foncière dans cette zone qui, bien que faisant partie du domaine public maritime, a fait l’objet de beaucoup de convoitises et de montages fonciers suspects. A l’image de l’autorisation qui avait été donnée en 2013 à la famille Rahal, propriétaire du Terrou bi, de procéder à une extension de sa propriété jusqu’à la plage. En vérité, les cas ont été nombreux sur la corniche-Ouest qui ont été relevés par la presse nationale et internationale, au point d’ailleurs qu’on a pu parler de ‘’Far West’’, pour qualifier les méthodes d’attribution sur fond de spéculations foncières sauvages.

Ruptures ?

S’achemine-t-on vers une véritable rupture pour ce qui reste d’espaces sur cette partie de Dakar très fréquentée par les populations ? ‘’Cette volonté d’embellir et de reverdir la corniche entre dans le cadre du Programme Sénégal propre’’ qui encourage ‘’la création d’espaces d’épanouissement, de promenade, de loisir et de sport, en donnant un autre visage à Dakar’’, a dit Macky Sall.

Le chef de l’État a invité les chefs de quartier et les associations sportives et culturelles à soutenir cette initiative. Ce projet, avec comme slogan ‘’Rendre la corniche aux Dakarois’’, s’étend sur 10 km, en allant de la plage de Koussoum, au Plateau, jusqu’à la mosquée de la Divinité, aux Mamelles.Entièrement financé par l’État du Sénégal, il a pour objectifs principaux de rendre la corniche accessible à pied, de donner une identité à la promenade de la corniche, de rendre la corniche accessible à vélo ; de protéger les falaises et la côte contre l’érosion, de végétaliser tout le long du littoral, de créer des espaces accueillants, qualitatifs et ombrés, entre autres.

Ces infrastructures sont destinées à embellir Dakar, mais aussi à enterrer les projets que l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, y avait initiés. On se rappelle bien que le projet de pavage de la corniche-Ouest avait été stoppé net en avril 2013 par le régime, avec comme argument à l’appui, que cela allait entraîner des perturbations dans le drainage des eaux de pluie. Khalifa Sall s’était également opposé au projet d’érection de l’ambassade de Turquie avant qu’un consensus ne soit trouvé avec le ministère de l’Intérieur. L’ancien maire de Dakar avait fait de la corniche son cheval de bataille avant que ses déboires judiciaires ne viennent donner un coup de frein à ses projets. Comment son héritier à la tête de la mairie de Dakar, Barthélemy Dias, va-t-il accueillir cette offensive de charme dans un contexte politiquement très chargé ?

That is the question !